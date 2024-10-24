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Россияне подверглись нападению в турецком отеле - РИА Новости, 24.10.2024
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20:34 24.10.2024 (обновлено: 23:33 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/napadenie-1979914456.html
Россияне подверглись нападению в турецком отеле
Россияне подверглись нападению в турецком отеле - РИА Новости, 24.10.2024
Россияне подверглись нападению в турецком отеле
В драке в одном из отелей в Анталье пострадали российские граждане, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в этом городе. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:34
2024-10-24T23:33
турция
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анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 24 окт — РИА Новости. В драке в одном из отелей в Анталье пострадали российские граждане, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в этом городе.Уточняется, что инцидент произошел во вторник."В одном из отелей города Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц", — говорится в заявлении.Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где им оказали помощь.Турецкие правоохранительные органы проводят расследование. Дипломаты генконсульства остаются в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав россиян, в том числе со стороны местных силовиков.
https://ria.ru/20241022/samolet-1979415224.html
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турция, россия, анталья (провинция), в мире
Турция, Россия, Анталья (провинция), В мире
Россияне подверглись нападению в турецком отеле

В турецком отеле россияне подверглись нападению, ведется следствие

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 окт — РИА Новости. В драке в одном из отелей в Анталье пострадали российские граждане, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в этом городе.
Уточняется, что инцидент произошел во вторник.
Место крушения транспортного самолета в Судане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 19:38
"В одном из отелей города Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц", — говорится в заявлении.
Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где им оказали помощь.
Турецкие правоохранительные органы проводят расследование. Дипломаты генконсульства остаются в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав россиян, в том числе со стороны местных силовиков.
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19 июля, 15:36
 
ТурцияРоссияАнталья (провинция)В мире
 
 
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