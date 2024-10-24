https://ria.ru/20241024/napadenie-1979914456.html

Россияне подверглись нападению в турецком отеле

Россияне подверглись нападению в турецком отеле - РИА Новости, 24.10.2024

Россияне подверглись нападению в турецком отеле

В драке в одном из отелей в Анталье пострадали российские граждане, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в этом городе. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:34

2024-10-24T20:34

2024-10-24T23:33

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СТАМБУЛ, 24 окт — РИА Новости. В драке в одном из отелей в Анталье пострадали российские граждане, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в этом городе.Уточняется, что инцидент произошел во вторник."В одном из отелей города Гёчек произошла драка с участием российских граждан. Со слов россиян, они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц", — говорится в заявлении.Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где им оказали помощь.Турецкие правоохранительные органы проводят расследование. Дипломаты генконсульства остаются в контакте с потерпевшими, турецкой стороной и продолжат отслеживать соблюдение прав россиян, в том числе со стороны местных силовиков.

https://ria.ru/20241022/samolet-1979415224.html

https://ria.ru/20240719/turtsiya-1960755737.html

турция

россия

анталья (провинция)

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турция, россия, анталья (провинция), в мире