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СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейского в Краснодаре
СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейского в Краснодаре - РИА Новости, 24.10.2024
СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейского в Краснодаре
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:57
2024-10-24T14:57
2024-10-24T14:57
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили в краевом управлении СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя республики Башкортостан. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 318, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь на четверг сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузана в Краснодаре заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования 33-летний фигурант напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован. Абдюшев Марат Рустемович, 1991 года рождения, объявлен в федеральный розыск, добавляют в ведомстве. Ранее в краевом главке МВД сообщили, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан – выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения, отмечали в ГУМВД.
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происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело против мужчины, напавшего на полицейского в Краснодаре
СК возбудил дело против жителя Башкирии, напавшего на полицейского в Краснодаре
КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.
Уголовное дело
возбуждено в отношении жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили в краевом управлении СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя республики Башкортостан. Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 318, п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на четверг сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузана в Краснодаре заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования 33-летний фигурант напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован.
Абдюшев Марат Рустемович, 1991 года рождения, объявлен в федеральный розыск, добавляют в ведомстве.
Ранее в краевом главке МВД сообщили, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан – выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения, отмечали в ГУМВД.