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Победители конкурса корпоративных проектов "Дело в людях" получили награды

Победители конкурса корпоративных проектов "Дело в людях" получили награды - РИА Новости, 24.10.2024

Победители конкурса корпоративных проектов "Дело в людях" получили награды

На площадке СПБ Биржи 23 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса лучших корпоративных проектов в области ESG и устойчивого... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:48

2024-10-24T14:48

2024-10-24T14:48

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МОСКВА, 24 окт - пресс-служба МОО "Ассоциация менеджеров". На площадке СПБ Биржи 23 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса лучших корпоративных проектов в области ESG и устойчивого развития "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее", организованного Ассоциацией менеджеров. Конкурс создан для поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. В этом году на суд экспертного жюри было представлено 147 проектов от 85 российских компаний. Победители Всероссийского конкурса "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее" определены по итогам экспертного голосования в 11 основных номинациях и 4 специальных. Кроме того, экспертный совет определил обладателя высшей награды конкурса — Гран-при. "Несмотря на сложные геополитические реалии последних лет, мы видим, что тема устойчивого развития лишь усиливает свою актуальность и открывает новые горизонты в российском бизнесе. Принципы ESG сегодня играют ключевую роль в сохранении конкурентоспособности компаний. На примере проектов конкурсантов и большого числа новых инновационных практик мы видим, что российские компании за последние годы существенно нарастили свою экспертизу в ESG. Интерес к инвестициям в это направление также растет, что можно назвать одним из главных трендов 2024 года", — отметил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин. В 2024 году, следуя основным трендам в реализации повестки устойчивого развития и запросам бизнеса, организаторы ввели четыре новые номинации: "Поколение будущего", "Устойчивый туризм", "ESG-старт" и "ESG-трансформация". Самая большая конкуренция в этом году – в новой номинации "Поколение будущего", а также в номинации "Развитие местных сообществ", на их доли пришлось по 16% заявок соответственно. Замыкает тройку лидеров номинация "Управление человеческими ресурсами", набравшая 14% заявок. Устойчиво прочные позиции у номинаций "Здоровый образ жизни" и "ESG-коммуникации" – в них подано 13% и 10% заявок соответственно. Еще одна новая номинация "Устойчивый туризм" также показала высокий результат, на нее пришлось 8% заявок. "Следование принципам устойчивого развития — это не просто тренд, а необходимость для формирования ответственного и процветающего будущего. И на наш взгляд, конкурс "Дело в людях" — это возможность поощрить и поддержать единомышленников в российских компаниях, которые также как и мы особое внимание уделяют экологическим и социальным аспектам ведения бизнеса. Кроме того, конкурс нацелен на выявление передовых практик и лучших кейсов в области устойчивого развития, а это еще одно совпадение с нашей ценностью — новаторством. Мы создаем инновационные финансовые инструменты, в том числе цифровые права на зелёные сертификаты, поддерживая развитие новых зелёных финансовых рынков и современных мировых корпоративных практик", — сказал генеральный директор ПАО "СПБ Биржа" Евгений Сердюков. "Дело в людях" (до 2023 г. – People Investor) – это комплексный проект, включающий в себя форум и одноименный конкурс корпоративных практик в области ESG и устойчивого развития, который Ассоциация менеджеров проводит с 2008 года. Сочетая в себе одни из лучших кейсов и экспертизу топ-менеджеров крупных компаний, он обобщает и финализирует главные тренды и явления в области ESG и социальной ответственности бизнеса, выявляет и популяризует инновационные решения. В разные годы участниками конкурса стали более 800 компаний из самых разных секторов экономики. Победители XVII Всероссийского конкурса корпоративных проектов "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее": Гран-при: Лемана ПРО, проект "Зеленые товары". Номинация "Управление человеческими ресурсами": 1 место – ОАО "РЖД", проект "Программа развития человеческого капитала ОАО "РЖД"; 2 место – ПАО "ГМК "Норникель", проект "В хорошей компании: сообщество для молодежи, которое развивает и вовлекает"; 3 место – ДОМ.РФ, проект "Добро пожаловать ДОМой!". Номинация "Выстраивание отношений с партнерами и клиентами": 1 место – IEK GROUP, проект "Открытый чемпионат электриков"; 2 место – Металлоинвест, проект "Программа развития поставщиков и подрядчиков в области устойчивого развития"; 3 место – O1 Properties, проект "Сообщество арендаторов Green One Club". Номинация "Здоровый образ жизни": 1 место – Северсталь, проект "Для своих: с заботой о каждом"; 2 место – АО "Почта России", проект "Привлечение доноров костного мозга по почте"; 3 место – АО Газпромбанк, проект "Трансформация силы 2024: объединяя города". Номинация "Развитие местных сообществ": 1 место – ПАО "Газпром нефть", проект "Грантовый конкурс "Родные города"; 2 место – Северсталь, проекты комплексного развития Череповца; 3 место – СИБУР, проект "Программа развития г. Свободный (Амурская область)"; Номинация "Устойчивый туризм": 1 место – ООО Сибирское стекло (РАТМ Холдинг), проект "Развитие промышленного туризма "КРУГОВОРОТ СТЕКЛА В ЗАВОДЕ"; 2 место – ООО "Газпром переработка", проект "Легенды городов. Музей под открытым небом"; 3 место – Металлоинвест, проект "Промышленный туризм". Номинация "Экологическая эффективность": 1 место – ПАО "Норильский Никель", проект "Федеральная программа Чистый Воздух. Серный проект"; 2 место – X5 Group, проект "Зеленый магазин"; 3 место – ООО "Управляющая компания Полюс", проект "Заповедная территория "Полюса". Номинация "ESG-коммуникации": 1 место – АО "ОХК "УРАЛХИМ", проект "Международная коммуникационная кампания: Мир без голода"; 2 место – AB InBev Efes (АО "АБ ИнБев Эфес"), проект "ART OF DRINKING" (Искусство ответственного потребления); 3 место – ПАО Сбербанк, проект "Подкаст AI4PLANET". Номинация "Создание общества равных возможностей": 1 место – Вымпелком (БИЛАЙН), проект "Платформа по цифровой грамотности для незрячих, а также с нарушением моторики детей и подростков"; 2 место – Лемана ПРО, проект "Сопровождаемое трудоустройство"; 3 место – АО "Мэлон Фэшн Груп", проект "Все получится, или Чейнджмейкеры". Номинация "Поколение будущего": 1 место – РОСТЕХ, проект "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" – Чемпионат государственной корпорации "Ростех"; 2 место – ДОМ.РФ, проект "СТРОЙФЕСТ"; 3 место – ПАО АФК Система, проект "Всероссийская программа в сфере образования и профориентации молодежи "Лифт в будущее". Номинация "ESG-трансформация": 1 место – Лемана ПРО, проект "Зеленые товары"; 2 место – ПАО Сбербанк, проект "ESG трансформация Сбера как драйвер изменений в области устойчивого развития в стране"; 3 место – Металлоинвест, проект "Практика внедрения Политики по правам человека и Кодекса корпоративной этики". Номинация "ESG-старт": 1 место – ДОМ.РФ, проект "Вклад ДОМ.РФ в комплексные решения для устойчивого развития"; 2 место – Электрорешения, проект "ЗАРЯЖАЕМ УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ EKF"; 3 место – СберЗдоровье, проект "СберЗдоровье – ESG принципы компании и собственных продуктов". Специальная номинация "За сохранение зеленого будущего": АО "РУСАЛ Менеджмент", лесоклиматический проект "Авиационная охрана от пожаров лесного участка на территории Нижне-Енисейского лесничества, Сымского участкового лесничества, поселок Ярцево, Красноярский край, Россия". Специальная номинация "Лидер культуры помощи": ПАО "Совкомбанк", проект "Совкомбанк про добро". Специальная номинация "За приверженность принципам устойчивого развития": ДИиПП города Москвы, проект "Получение ESG-статуса Правительства Москвы". Специальная номинация "Доброта без границ": ООО СК "Сбербанк страхование жизни", проект "Аллея Жизни". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы