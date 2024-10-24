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Актуальные вопросы кардиологии обсудили на конгрессе в Москве - РИА Новости, 24.10.2024
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15:53 24.10.2024 (обновлено: 16:04 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/moskva-1979833677.html
Актуальные вопросы кардиологии обсудили на конгрессе в Москве
Актуальные вопросы кардиологии обсудили на конгрессе в Москве - РИА Новости, 24.10.2024
Актуальные вопросы кардиологии обсудили на конгрессе в Москве
Специалисты из России, США, Австрии, Франции и других стран приняли участие в IV Московском конгрессе кардиологов, где обсудили актуальные вопросы отрасли,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:53
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты из России, США, Австрии, Франции и других стран приняли участие в IV Московском конгрессе кардиологов, где обсудили актуальные вопросы отрасли, сообщают организаторы. Как отмечается в телеграм-канале конгресса, на мероприятии проходили обсуждения важных вопросов, мастер-классы, обучающие семинары. Также проводили анализ клинических случаев. "Конгресс является значимым событием в жизни кардиологического сообщества столицы. Целями и задачами конгресса являются повышение профессионального уровня и квалификации врачей-кардиологов, совершенствование качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе. И конечно же внедрение современных медицинских технологий в практическое здравоохранение", - сообщил кардиохирург, профессор, доктор медицинских наук, руководитель центра сердечно-сосудистой хирургии “Центр эндохирургии и литотрипсии" Автандил Бабунашвили. Так, примером практических возможностей современной российской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии является следующий клинический случай. Сотрудниками "Центра эндохирургии и литотрипсии" столицы в преддверии конгресса кардиологов проведена высокотехнологичная малоинвазивная эндоваскулярная операция по протезированию аортального клапана сердца у пациента с врожденным пороком – двустворчатым клапаном аорты, который с течением возраста осложнился критическим стенозом. При такой патологии сердце было не в состоянии обеспечивать нормальное кровоснабжение организма. "Особенностью оперативного вмешательства явилась его уникальность и минимальная травматичность: данный современный метод оперативного лечения не требует традиционной остановки сердца и разреза грудной клетки, а выполняется через точечный прокол артерии на бедре. Длительность операции составила менее часа, через день после операции пациент вернулся к активному образу жизни, чувствует себя хорошо и готовится к выписке", - сказал Автандил Бабунашвили.
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москва, россия, сша, австрия, франция
Москва, Россия, США, Австрия, Франция

Актуальные вопросы кардиологии обсудили на конгрессе в Москве

© РИА Новости / Михаил ФомичевЖизненные показатели на мониторе
Жизненные показатели на мониторе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Жизненные показатели на мониторе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты из России, США, Австрии, Франции и других стран приняли участие в IV Московском конгрессе кардиологов, где обсудили актуальные вопросы отрасли, сообщают организаторы.
Как отмечается в телеграм-канале конгресса, на мероприятии проходили обсуждения важных вопросов, мастер-классы, обучающие семинары. Также проводили анализ клинических случаев.
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"Конгресс является значимым событием в жизни кардиологического сообщества столицы. Целями и задачами конгресса являются повышение профессионального уровня и квалификации врачей-кардиологов, совершенствование качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе. И конечно же внедрение современных медицинских технологий в практическое здравоохранение", - сообщил кардиохирург, профессор, доктор медицинских наук, руководитель центра сердечно-сосудистой хирургии “Центр эндохирургии и литотрипсии" Автандил Бабунашвили.
Так, примером практических возможностей современной российской кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии является следующий клинический случай. Сотрудниками "Центра эндохирургии и литотрипсии" столицы в преддверии конгресса кардиологов проведена высокотехнологичная малоинвазивная эндоваскулярная операция по протезированию аортального клапана сердца у пациента с врожденным пороком – двустворчатым клапаном аорты, который с течением возраста осложнился критическим стенозом. При такой патологии сердце было не в состоянии обеспечивать нормальное кровоснабжение организма.
"Особенностью оперативного вмешательства явилась его уникальность и минимальная травматичность: данный современный метод оперативного лечения не требует традиционной остановки сердца и разреза грудной клетки, а выполняется через точечный прокол артерии на бедре. Длительность операции составила менее часа, через день после операции пациент вернулся к активному образу жизни, чувствует себя хорошо и готовится к выписке", - сказал Автандил Бабунашвили.
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