https://ria.ru/20241024/moskva-1979728231.html

В Москве благоустроили территорию возле транспортного узла "Медведково"

В Москве благоустроили территорию возле транспортного узла "Медведково" - РИА Новости, 24.10.2024

В Москве благоустроили территорию возле транспортного узла "Медведково"

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство территории возле транспортного узла "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:29

2024-10-24T09:29

2024-10-24T09:29

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общество

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петр бирюков

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство территории возле транспортного узла "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности транспортного узла "Медведково", который объединяет одноименную станцию метро и остановки городского транспорта. Часть работ была проведена в 2023 году - тогда обновили улицу Грекова и участок улицы Широкая, в этом году обустроили на улице Грекова остановочную площадку для городского транспорта с разворотным кругом", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более двух километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 40 метров системы водостока. "В рамках проекта расширили тротуары и заменили их покрытие общей площадью 23,5 тысяч квадратных метров, в том числе сделали удобные дорожки рядом с храмом-часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Отремонтировали асфальтовое покрытие дорог, нерегулируемые пешеходные переходы оборудовали 26 опорами контрастного освещения, организовали четыре дополнительные "зебры", установили 13 современных остановочных павильонов", - отметил Бирюков. Он добавил, что в районе транспортного узла появилось свыше 120 новых фонарей и более 110 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Вместо стихийной парковки на улице Широкой возле кинотеатра "Ладога" сделали организованную на 22 машино-места, всего обустроили почти 120 парковочных мест. В ходе благоустройства преобразилась 95-метровая лестница, соединяющая улицу Широкую и Заревый проезд. Ее широкие площадки замостили плиткой, на них установили скамейки, лавочки-клумбы и кадки с деревьями, вдоль самой лестницы оборудовали фонари. Обновили сквер на улице Грекова около дома №11 и три детские площадки. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В рамках работ возле транспортного узла "Медведково" разбили свыше 40 тысяч квадратных метров газона и высадили более 50 деревьев.

https://ria.ru/20240516/gorkhozyaystvo-1946342103.html

https://ria.ru/20240812/blagoustroystvo-1965680816.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков