https://ria.ru/20241024/moshennichestvo-1979701013.html

Эксперт предупредила о мошенничестве с заменой полиса ОМС

Эксперт предупредила о мошенничестве с заменой полиса ОМС - РИА Новости, 24.10.2024

Эксперт предупредила о мошенничестве с заменой полиса ОМС

Мошенники под видом сотрудников страховой организации сообщают жертвам о необходимости заменить полис ОМС, чтобы получить доступ с "Госуслугам" или банковским... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:31

2024-10-24T02:31

2024-10-24T02:31

общество

алла храпунова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников страховой организации сообщают жертвам о необходимости заменить полис ОМС, чтобы получить доступ с "Госуслугам" или банковским приложениям человека, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Легенды с упоминанием страхового полиса ОМС фиксируются не первый месяц. Мошенники представляются сотрудниками страховой организации, рассказывают об окончании срока действия полиса и необходимости получения нового или же говорят о необходимости обновить полис", - рассказала Храпунова. Далее аферисты предлагают жертве выбрать способ получения нового полиса, для этого им необходимо "записаться в соответствующую электронную очередь", номер записи будет указан в сообщении, якобы именно его нужно сообщить "представителю фонда ОМС". Кроме того, мошенники сообщают человеку, что при обновлении полиса требуется смена данных на "Госуслугах". "Для этого якобы нужно сообщить звонящему код из СМС, а сотрудник "страховой" обновит сведения в сервисе. Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на "Госуслугах" автоматически. Делать для этого ничего не надо", - отметила она. Кроме того, Храпунова рассказала, что зафиксированы случаи обмана, в результате которого после легенды о необходимости смены полиса ОМС жертве отправляли в мессенджер якобы "талон о записи" с активной ссылкой. После перехода по ссылке мошенники могли получить доступ к устройству и банковским приложениям. "Полисы ОМС бессрочны. К сожалению, мало людей знают об этом, чем и воспользовались мошенники. Поэтому, когда жертве звонят якобы из страховой компании или из территориального фонда и сообщают о необходимости заменить старый полис, это не вызывает подозрений", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html

https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алла храпунова