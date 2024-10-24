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Эксперт предупредила о мошенничестве с заменой полиса ОМС - РИА Новости, 24.10.2024
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02:31 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/moshennichestvo-1979701013.html
Эксперт предупредила о мошенничестве с заменой полиса ОМС
Эксперт предупредила о мошенничестве с заменой полиса ОМС - РИА Новости, 24.10.2024
Эксперт предупредила о мошенничестве с заменой полиса ОМС
Мошенники под видом сотрудников страховой организации сообщают жертвам о необходимости заменить полис ОМС, чтобы получить доступ с "Госуслугам" или банковским... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:31
2024-10-24T02:31
общество
алла храпунова
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников страховой организации сообщают жертвам о необходимости заменить полис ОМС, чтобы получить доступ с "Госуслугам" или банковским приложениям человека, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Легенды с упоминанием страхового полиса ОМС фиксируются не первый месяц. Мошенники представляются сотрудниками страховой организации, рассказывают об окончании срока действия полиса и необходимости получения нового или же говорят о необходимости обновить полис", - рассказала Храпунова. Далее аферисты предлагают жертве выбрать способ получения нового полиса, для этого им необходимо "записаться в соответствующую электронную очередь", номер записи будет указан в сообщении, якобы именно его нужно сообщить "представителю фонда ОМС". Кроме того, мошенники сообщают человеку, что при обновлении полиса требуется смена данных на "Госуслугах". "Для этого якобы нужно сообщить звонящему код из СМС, а сотрудник "страховой" обновит сведения в сервисе. Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на "Госуслугах" автоматически. Делать для этого ничего не надо", - отметила она. Кроме того, Храпунова рассказала, что зафиксированы случаи обмана, в результате которого после легенды о необходимости смены полиса ОМС жертве отправляли в мессенджер якобы "талон о записи" с активной ссылкой. После перехода по ссылке мошенники могли получить доступ к устройству и банковским приложениям. "Полисы ОМС бессрочны. К сожалению, мало людей знают об этом, чем и воспользовались мошенники. Поэтому, когда жертве звонят якобы из страховой компании или из территориального фонда и сообщают о необходимости заменить старый полис, это не вызывает подозрений", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html
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общество, алла храпунова
Общество, Алла Храпунова
Эксперт предупредила о мошенничестве с заменой полиса ОМС

Эксперт: мошенники говорят о замене полиса, чтобы получить доступ к "Госуслугам"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМошенники
Мошенники - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников страховой организации сообщают жертвам о необходимости заменить полис ОМС, чтобы получить доступ с "Госуслугам" или банковским приложениям человека, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Легенды с упоминанием страхового полиса ОМС фиксируются не первый месяц. Мошенники представляются сотрудниками страховой организации, рассказывают об окончании срока действия полиса и необходимости получения нового или же говорят о необходимости обновить полис", - рассказала Храпунова.
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Далее аферисты предлагают жертве выбрать способ получения нового полиса, для этого им необходимо "записаться в соответствующую электронную очередь", номер записи будет указан в сообщении, якобы именно его нужно сообщить "представителю фонда ОМС". Кроме того, мошенники сообщают человеку, что при обновлении полиса требуется смена данных на "Госуслугах".
"Для этого якобы нужно сообщить звонящему код из СМС, а сотрудник "страховой" обновит сведения в сервисе. Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на "Госуслугах" автоматически. Делать для этого ничего не надо", - отметила она.
Кроме того, Храпунова рассказала, что зафиксированы случаи обмана, в результате которого после легенды о необходимости смены полиса ОМС жертве отправляли в мессенджер якобы "талон о записи" с активной ссылкой. После перехода по ссылке мошенники могли получить доступ к устройству и банковским приложениям.
"Полисы ОМС бессрочны. К сожалению, мало людей знают об этом, чем и воспользовались мошенники. Поэтому, когда жертве звонят якобы из страховой компании или из территориального фонда и сообщают о необходимости заменить старый полис, это не вызывает подозрений", - добавила эксперт.
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