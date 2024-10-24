https://ria.ru/20241024/mosgorsud-1979703753.html

Мосгорсуд отказал Кононовой в иске к экс-замглавы Минобороны Иванову

Мосгорсуд отказал Кононовой в иске к экс-замглавы Минобороны Иванову - РИА Новости, 24.10.2024

Мосгорсуд отказал Кононовой в иске к экс-замглавы Минобороны Иванову

Мосгорсуд утвердил отказ в иске гражданке Кононовой к бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову о признании аварийным ее жилья, которое она получила от... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:33

2024-10-24T03:33

2024-10-24T03:33

происшествия

тимур иванов

московский городской суд

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил отказ в иске гражданке Кононовой к бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову о признании аварийным ее жилья, которое она получила от ведомства, говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Судебная коллегия по административным делам определила: решение Пресненского районного суда Москвы от 13 декабря 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Мотивированное апелляционное определение составлено 14 октября 2024", - говорится в материалах. Кононова в мае 2023 года подала обращение в Минобороны на имя занимавшего тогда пост замминистра Тимура Иванова. В нем она просила его организовать работу подчиненных органов военного управления так, чтобы те провели оценку состояния жилого дома в Москве, где у нее имелась квартира, полученная от ведомства, и признали его аварийным и непригодным для проживания. По распоряжению Иванова, как говорится в документах, обращение было направлено в департамент, в компетенции которого находятся данные вопросы, который провел проверку. Кононову не устроил ответ по существу ее обращений, тогда она подала административное исковое заявление к Иванову в Пресненский суд Москвы. Но суд в декабре 2023 года принял сторону Минобороны и отказал истице. Женщина обжаловала в апелляции решение, Мосгорсуд в октябре 2024 года признал его законным. Сейчас Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, находится под следствием. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Кроме того, в начале октября Иванову были предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиарды рублей по делу 2015 года о растрате средств у "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015 года, оно было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".

https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html

https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов, московский городской суд