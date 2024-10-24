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Мосгорсуд отказал Кононовой в иске к экс-замглавы Минобороны Иванову - РИА Новости, 24.10.2024
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03:33 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/mosgorsud-1979703753.html
Мосгорсуд отказал Кононовой в иске к экс-замглавы Минобороны Иванову
Мосгорсуд отказал Кононовой в иске к экс-замглавы Минобороны Иванову - РИА Новости, 24.10.2024
Мосгорсуд отказал Кононовой в иске к экс-замглавы Минобороны Иванову
Мосгорсуд утвердил отказ в иске гражданке Кононовой к бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову о признании аварийным ее жилья, которое она получила от... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:33
2024-10-24T03:33
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил отказ в иске гражданке Кононовой к бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову о признании аварийным ее жилья, которое она получила от ведомства, говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Судебная коллегия по административным делам определила: решение Пресненского районного суда Москвы от 13 декабря 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Мотивированное апелляционное определение составлено 14 октября 2024", - говорится в материалах. Кононова в мае 2023 года подала обращение в Минобороны на имя занимавшего тогда пост замминистра Тимура Иванова. В нем она просила его организовать работу подчиненных органов военного управления так, чтобы те провели оценку состояния жилого дома в Москве, где у нее имелась квартира, полученная от ведомства, и признали его аварийным и непригодным для проживания. По распоряжению Иванова, как говорится в документах, обращение было направлено в департамент, в компетенции которого находятся данные вопросы, который провел проверку. Кононову не устроил ответ по существу ее обращений, тогда она подала административное исковое заявление к Иванову в Пресненский суд Москвы. Но суд в декабре 2023 года принял сторону Минобороны и отказал истице. Женщина обжаловала в апелляции решение, Мосгорсуд в октябре 2024 года признал его законным. Сейчас Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, находится под следствием. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Кроме того, в начале октября Иванову были предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиарды рублей по делу 2015 года о растрате средств у "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015 года, оно было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html
https://ria.ru/20240521/arest-1947336153.html
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происшествия, тимур иванов, московский городской суд
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд
Мосгорсуд отказал Кононовой в иске к экс-замглавы Минобороны Иванову

Суд встал на сторону экс-замминистра обороны Иванова в споре о жилье

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил отказ в иске гражданке Кононовой к бывшему замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову о признании аварийным ее жилья, которое она получила от ведомства, говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Судебная коллегия по административным делам определила: решение Пресненского районного суда Москвы от 13 декабря 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Мотивированное апелляционное определение составлено 14 октября 2024", - говорится в материалах.
Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Тимуру Иванову предъявили обвинения в хищении 3,2 миллиарда рублей
7 октября, 10:56
Кононова в мае 2023 года подала обращение в Минобороны на имя занимавшего тогда пост замминистра Тимура Иванова. В нем она просила его организовать работу подчиненных органов военного управления так, чтобы те провели оценку состояния жилого дома в Москве, где у нее имелась квартира, полученная от ведомства, и признали его аварийным и непригодным для проживания. По распоряжению Иванова, как говорится в документах, обращение было направлено в департамент, в компетенции которого находятся данные вопросы, который провел проверку.
Кононову не устроил ответ по существу ее обращений, тогда она подала административное исковое заявление к Иванову в Пресненский суд Москвы. Но суд в декабре 2023 года принял сторону Минобороны и отказал истице. Женщина обжаловала в апелляции решение, Мосгорсуд в октябре 2024 года признал его законным.
Сейчас Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, находится под следствием. Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Кроме того, в начале октября Иванову были предъявлены обвинения в хищении 3,2 миллиарды рублей по делу 2015 года о растрате средств у "Интеркоммерц".
Как рассказывал РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015 года, оно было возбуждено 8 лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Суд арестовал автомобили и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова
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