https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979870530.html

Санду призвала признать выборы президента состоявшимися

Санду призвала признать выборы президента состоявшимися - РИА Новости, 24.10.2024

Санду призвала признать выборы президента состоявшимися

Глава Молдавии Майя Санду, заявлявшая о фактах подкупа избирателей, считает, что прошедшие президентские выборы стоит признать состоявшимися. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:00

2024-10-24T18:00

2024-10-24T18:00

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Глава Молдавии Майя Санду, заявлявшая о фактах подкупа избирателей, считает, что прошедшие президентские выборы стоит признать состоявшимися. "В качестве президента я была проинформирована госучреждениями о существовании огромной сети по скупке голосов. Также меня спрашивали, не повод ли это для того, чтобы не признавать состоявшиеся выборы, чтобы организовать повторные выборы. Однако избирательный процесс не должен останавливаться по одной существенной причине", - заявила Санду в видеообращении, опубликованном на ее странице в соцсети. Она также заявила, что без купленных голосов результат на выборах сегодня был бы другим и в ее пользу. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024