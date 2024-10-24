https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979870337.html
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума - РИА Новости, 24.10.2024
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:00
2024-10-24T18:00
2024-10-24T18:00
в мире
молдавия
владимир воронин
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978988266_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4c6da43b9c1fffeae79dc8a9be25d4e.jpg
КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за рубежом, сообщила в четверг глава комиссии Анжела Караман. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума. "Заявление о пересмотре голосов и об отмене итогов референдума отклонено как необоснованное", - заявил Караман на заседании. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, Центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1978988266_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0e65ed14692bbedbc930bd9c4aa80825.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, владимир воронин, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Владимир Воронин, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума
ЦИК Молдавии отклонил запрос об отмене итогов референдума на участках за рубежом
КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за рубежом, сообщила в четверг глава комиссии Анжела Караман.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС
за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин
заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума.
"Заявление о пересмотре голосов и об отмене итогов референдума отклонено как необоснованное", - заявил Караман на заседании.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Согласно местному законодательству, Центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.