https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979870337.html

ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума

ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума - РИА Новости, 24.10.2024

ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума

ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:00

2024-10-24T18:00

2024-10-24T18:00

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за рубежом, сообщила в четверг глава комиссии Анжела Караман. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума. "Заявление о пересмотре голосов и об отмене итогов референдума отклонено как необоснованное", - заявил Караман на заседании. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, Центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.

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в мире, молдавия, владимир воронин, евросоюз, выборы в молдавии — 2024