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ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума - РИА Новости, 24.10.2024
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18:00 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979870337.html
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума - РИА Новости, 24.10.2024
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:00
2024-10-24T18:00
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за рубежом, сообщила в четверг глава комиссии Анжела Караман. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума. "Заявление о пересмотре голосов и об отмене итогов референдума отклонено как необоснованное", - заявил Караман на заседании. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, Центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
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в мире, молдавия, владимир воронин, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Владимир Воронин, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума

ЦИК Молдавии отклонил запрос об отмене итогов референдума на участках за рубежом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. ЦИК Молдавии отклонил запрос оппозиционной в республике Партии коммунистов о пересчете голосов и отмене итогов референдума о евроинтеграции на участках за рубежом, сообщила в четверг глава комиссии Анжела Караман.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. Ранее лидер Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что коммунисты предоставят информацию о многочисленных нарушениях на участках за рубежом в Центризбирком, чтобы опротестовать итоги еврореферендума.
"Заявление о пересмотре голосов и об отмене итогов референдума отклонено как необоснованное", - заявил Караман на заседании.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Согласно местному законодательству, Центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
Избирательной участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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В миреМолдавияВладимир ВоронинЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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