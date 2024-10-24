https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979791680.html

Экс-замглавы МИД Молдавии обвинил правящую партию в ксенофобии

Экс-замглавы МИД Молдавии обвинил правящую партию в ксенофобии - РИА Новости, 24.10.2024

Экс-замглавы МИД Молдавии обвинил правящую партию в ксенофобии

Бывший замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп заявил, что представили правящей правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) допускают ксенофобские заявления в РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:35

2024-10-24T13:35

2024-10-24T13:35

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

майя санду

евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Бывший замглавы МИД Молдавии Валерий Осталеп заявил, что представили правящей правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) допускают ксенофобские заявления в отношении конкурента президента Майи Санду во втором туре выборов, выходца из Гагаузии Александра Стояногло. В понедельник в соцсетях был опубликован ролик, в котором депутат городского собрания Кишинёва от правящей партии "Действие и солидарность" Ион Мельник призвал общественность не поддерживать во втором туре выборов президента конкурента Санду Александра Стояногло, потому что он по национальности гагауз. Другие активисты ПДС в этом же ролике призывали "выслать в Сибирь" и "стрелять в голову" тем, кто голосовал против Санду. "США и ЕС, которых власти Молдовы называют "партнерами по развитию", остаются в стороне от националистических проявлений, связанных с ПДС и ее поддержкой президента Майи Санду. Некоторые представители партии призывали к насилию против тех, кто поддерживал оппонента Санду — Александра Стояногло, в частности, из-за его гагаузского происхождения. Это не просто омерзительно, это незаконно. Подобные проявления противоречат как молдавскому законодательству, так и формальным нормам ЕС, однако реакция со стороны Евросоюза до сих пор отсутствует, что вызывает недоумение", - написал Осталеп в своем блоге. Бывший замглавы МИД указал на то, что молдавские власти закрывают глаза на ксенофобские высказывания в обществе. "О нацистской сущности пропагандистов ПДС в том числе официальных лиц, о заявлениях, которые делают депутаты и обслуживающий их персонал, мы говорим уже годами. А также о том, что стигматизация в обществе, которая в принципе является одним из главных инструментов так называемой власти ПДС все эти годы, то это первый признак нацизма и первый красный флаг деградации не только общества, но и любой власти", - отметил он. В Молдавии 20 октября состоялся референдум по евроинтеграции и прошел первый тур президентских выборов. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20230511/gruziya-1870924430.html

https://ria.ru/20221229/ksenofobiya-1842240002.html

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гагаузия

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024