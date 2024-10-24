https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979700211.html

Власти Молдавии изменят подход к реформе системы юстиции

Власти Молдавии изменят подход к реформе системы юстиции - РИА Новости, 24.10.2024

Власти Молдавии изменят подход к реформе системы юстиции

Власти Молдавии намерены изменить подход к реформе юстиции, чтобы эффективнее бороться с политической и электоральной коррупцией, а также с изменой родине,... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:16

2024-10-24T02:16

2024-10-24T02:16

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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Власти Молдавии намерены изменить подход к реформе юстиции, чтобы эффективнее бороться с политической и электоральной коррупцией, а также с изменой родине, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV. В воскресенье в Молдавии прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии заявил в среду, что наложил штрафы на сумму более 55 тысяч долларов за коррупцию на выборах. "После выборов мы проведем очень четкий анализ того, как проходит реформа юстиции. Сколько бы Служба информации и безопасности, генпрокуратура, Национальный антикоррупционный центр, полиция ни пытались собрать доказательства, до тех пор, пока у нас не будет окончательных обвинительных приговоров в судах по поводу политической коррупции, государственной измены, у нас не будет результатов… Когда само государство подвергается беспрецедентному нападению, необходимо менять подходы", - заявил Гросу. Он подчеркнул, что полиция в четверг, 24 октября, представит детали, касающиеся дела о подкупе голосов во время выборов президента и референдума. "Мы ждем результаты расследования, поскольку мы, на базе опросов, ждали других результатов. Однако 50% +1 голос "за" референдум - это чистые, честные голоса, мы должны их ценить. Мы изучим доказательства, насколько они обоснованы", - добавил спикер, отвечая на вопрос, могут ли отменить результаты голосования, если будет доказан массовый подкуп голосов. В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

https://ria.ru/20241021/gruziya-1979118851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь гросу, майя санду, евросоюз