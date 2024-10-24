https://ria.ru/20241024/moldaviya-1979692850.html

Власти Молдавии ожидали других итогов референдума, заявил Гросу

Власти Молдавии ожидали других итогов референдума, заявил Гросу - РИА Новости, 24.10.2024

Власти Молдавии ожидали других итогов референдума, заявил Гросу

Власти Молдавии ждали более оптимистичных итогов референдума о евроинтеграции, они считают, что на результат якобы оказало влияние вмешательство России, заявил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:10

2024-10-24T00:10

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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Власти Молдавии ждали более оптимистичных итогов референдума о евроинтеграции, они считают, что на результат якобы оказало влияние вмешательство России, заявил спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала Jurnal TV."Это было как ледяной душ. Все опросы, которые я видел перед референдумом, давали оптимистичные прогнозы. Правда, число неопределившихся было довольно велико. И я, и мои коллеги признаем, что недооценили риски. Это наша вина", — заявил он. По словам Гросу, власти уже сделали выводы и должны усвоить урок. "Мы недооценили противника, я имею в виду не просто преступную группировку, координирующую действия из другого государства и располагающую огромными финансовыми ресурсами", — отметил спикер парламента. Москва считает, что власти Молдавии сфальсифицировали результаты референдума о вступлении в Евросоюз, сообщала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также отметила, что Россию бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Согласно местному законодательству, центризбирком Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение 10 дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты. Постановление, принятое вследствие республиканского референдума, публикуется в специальном выпуске законодательного вестника - Официального монитора Республики Молдова.

https://ria.ru/20241022/evroreferendum-1979369222.html

https://ria.ru/20241021/gosduma-1979099470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, москва, игорь гросу, мария захарова, евросоюз, выборы в молдавии — 2024