https://ria.ru/20241024/modernizatsiya-1979854625.html

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала в Москве

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала в Москве - РИА Новости, 24.10.2024

Модернизация крупного газорегуляторного пункта стартовала в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к модернизации крупного газорегуляторного пункта "Силикатный" на северо-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:09

2024-10-24T17:09

2024-10-24T17:09

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к модернизации крупного газорегуляторного пункта "Силикатный" на северо-западе столицы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Приступили к ремонту газорегуляторного пункта "Силикатный", который обеспечивает газоснабжение бытовых предприятий и жилого сектора районов Хорошево, Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево, ТЭЦ-16", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменят на современный газорегуляторный пункт мощностью почти 110 тысяч кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - отметил Бирюков. Он добавил, что особенность проекта - сложный рельеф местности, где расположен ГРП, это потребовало разработки и установки мощной фундаментной плиты для сооружения. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

https://ria.ru/20241024/yauza-1979825698.html

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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы