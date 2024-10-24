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Областной военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации - РИА Новости, 24.10.2024
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18:35 24.10.2024 (обновлено: 20:00 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html
Областной военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации
Областной военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации - РИА Новости, 24.10.2024
Областной военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации
В Волынском областном военкомате заявили, что на Украине мужчины старше 50 лет все равно подлежат мобилизации. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:35
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Волынском областном военкомате заявили, что на Украине мужчины старше 50 лет все равно подлежат мобилизации. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины своей директивой запретило силовую мобилизацию мужчин старше 50 лет. По словам другого депутата парламента Федора Вениславского, данная возрастная категория мужчин подлежит призыву только в случае наличия дефицитной военно-учетной специальности. "Граждане старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как утверждают в военкомате, директива командования сухопутных войск только регулирует процедуру призыва граждан указанной возрастной категории, никак не ограничивая саму возможность их мобилизации. Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что мобилизационный возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, россия, федор вениславский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Федор Вениславский, Верховная Рада Украины
Областной военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации

Волынский областной военкомат: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyВ Украине у мужчины призывного возраста проверяют документы
В Украине у мужчины призывного возраста проверяют документы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В Украине у мужчины призывного возраста проверяют документы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Волынском областном военкомате заявили, что на Украине мужчины старше 50 лет все равно подлежат мобилизации.
В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины своей директивой запретило силовую мобилизацию мужчин старше 50 лет. По словам другого депутата парламента Федора Вениславского, данная возрастная категория мужчин подлежит призыву только в случае наличия дефицитной военно-учетной специальности.
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"Граждане старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как утверждают в военкомате, директива командования сухопутных войск только регулирует процедуру призыва граждан указанной возрастной категории, никак не ограничивая саму возможность их мобилизации.
Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что мобилизационный возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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