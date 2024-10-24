https://ria.ru/20241024/mobilizatsiya-1979863655.html

Областной военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации

Областной военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации - РИА Новости, 24.10.2024

Областной военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации

В Волынском областном военкомате заявили, что на Украине мужчины старше 50 лет все равно подлежат мобилизации. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:35

2024-10-24T18:35

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Волынском областном военкомате заявили, что на Украине мужчины старше 50 лет все равно подлежат мобилизации. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины своей директивой запретило силовую мобилизацию мужчин старше 50 лет. По словам другого депутата парламента Федора Вениславского, данная возрастная категория мужчин подлежит призыву только в случае наличия дефицитной военно-учетной специальности. "Граждане старше 50 лет, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как утверждают в военкомате, директива командования сухопутных войск только регулирует процедуру призыва граждан указанной возрастной категории, никак не ограничивая саму возможность их мобилизации. Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что мобилизационный возраст на Украине должен находиться в рамках от 20 до 50 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html

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в мире, украина, россия, федор вениславский, верховная рада украины