https://ria.ru/20241024/minoborony-1979729970.html
Минобороны показало кадры уничтожения переправы в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения переправы в Харьковской области - РИА Новости, 24.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения переправы в Харьковской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения российской авиацией переправы через реку Оскол западнее Купянска-Узлового в Харьковской области. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:38
2024-10-24T09:38
2024-10-24T09:38
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения российской авиацией переправы через реку Оскол западнее Купянска-Узлового в Харьковской области. На видео длительностью 11 секунд показано попадание по мосту через реку, последовал мощный взрыв. Как подчеркнули в МО РФ, благодаря ювелирной работе ВКС России ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения.
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Уничтожение переправы через реку Оскол в Харьковской области
Российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области, лишив ВСУ путей снабжения, соответствующее видео представлено Минобороны РФ.
2024-10-24T09:38
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения переправы в Харьковской области
МО РФ показало видео уничтожения переправы ВСУ через Оскол в Харьковской области