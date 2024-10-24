https://ria.ru/20241024/minoborony-1979729970.html

Минобороны показало кадры уничтожения переправы в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения переправы в Харьковской области - РИА Новости, 24.10.2024

Минобороны показало кадры уничтожения переправы в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения российской авиацией переправы через реку Оскол западнее Купянска-Узлового в Харьковской области. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:38

2024-10-24T09:38

2024-10-24T09:38

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения российской авиацией переправы через реку Оскол западнее Купянска-Узлового в Харьковской области. На видео длительностью 11 секунд показано попадание по мосту через реку, последовал мощный взрыв. Как подчеркнули в МО РФ, благодаря ювелирной работе ВКС России ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения.

https://ria.ru/20241024/nikolaev-1979727854.html

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Уничтожение переправы через реку Оскол в Харьковской области Российская авиация уничтожила переправу через реку Оскол в Харьковской области, лишив ВСУ путей снабжения, соответствующее видео представлено Минобороны РФ. 2024-10-24T09:38 true PT0M11S

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Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность