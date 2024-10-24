Участники форума "Национальное здравоохранение" посетят ведущие медцентры
Здание Министерства здравоохранения РФ
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Участники конгресса "Национальное здравоохранение – 2024" 27 октября смогут посетить ведущие федеральные и московские медицинские центры, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Конгресс проходит при поддержке правительства РФ. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс".
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Для участников конгресса 27 октября запланированы экскурсии в передовые федеральные центры и НИИ, среди которых Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена, Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.
Также участники смогут посетить ведущие лечебные учреждения Москвы, в том числе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Городскую клиническую больницу № 15 им. О. М. Филатова, Городскую клиническую больницу им. В.В. Вересаева, Станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина, городскую поликлинику №220, детскую поликлинику №38 и Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий.
"Участникам экскурсионной программы будет предложено познакомиться с процессами организации в ведущих федеральных центрах и медицинских организациях города Москвы. Подобная практика посещения медицинских организаций способствует укреплению профессиональных связей и дальнейшему сотрудничеству, что особенно важно для развития здравоохранения и улучшения качества оказания медицинской помощи в регионах. Участники экскурсий смогут задать вопросы столичным экспертам, обменяться контактами, обсудить различные ситуации из практики и получить ценные рекомендации, что, несомненно, станет одним из самых ценных и запоминающихся элементов конгресса "Национальное здравоохранение 2024", – подчеркнула директор ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России Ольга Кобякова, ее слова приводит пресс-служба фонда.
Конгресс пройдет 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября.
Ознакомиться с экскурсионной программой можно на официальном сайте конгресса.