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Участники форума "Национальное здравоохранение" посетят ведущие медцентры - РИА Новости, 24.10.2024
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14:51 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/medtseentry-1979815610.html
Участники форума "Национальное здравоохранение" посетят ведущие медцентры
Участники форума "Национальное здравоохранение" посетят ведущие медцентры - РИА Новости, 24.10.2024
Участники форума "Национальное здравоохранение" посетят ведущие медцентры
Участники конгресса "Национальное здравоохранение – 2024" 27 октября смогут посетить ведущие федеральные и московские медицинские центры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:51
2024-10-24T14:51
россия
москва
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
государственный кремлевский дворец
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Участники конгресса "Национальное здравоохранение – 2024" 27 октября смогут посетить ведущие федеральные и московские медицинские центры, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Конгресс проходит при поддержке правительства РФ. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Для участников конгресса 27 октября запланированы экскурсии в передовые федеральные центры и НИИ, среди которых Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена, Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Также участники смогут посетить ведущие лечебные учреждения Москвы, в том числе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Городскую клиническую больницу № 15 им. О. М. Филатова, Городскую клиническую больницу им. В.В. Вересаева, Станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина, городскую поликлинику №220, детскую поликлинику №38 и Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий. "Участникам экскурсионной программы будет предложено познакомиться с процессами организации в ведущих федеральных центрах и медицинских организациях города Москвы. Подобная практика посещения медицинских организаций способствует укреплению профессиональных связей и дальнейшему сотрудничеству, что особенно важно для развития здравоохранения и улучшения качества оказания медицинской помощи в регионах. Участники экскурсий смогут задать вопросы столичным экспертам, обменяться контактами, обсудить различные ситуации из практики и получить ценные рекомендации, что, несомненно, станет одним из самых ценных и запоминающихся элементов конгресса "Национальное здравоохранение 2024", – подчеркнула директор ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России Ольга Кобякова, ее слова приводит пресс-служба фонда. Конгресс пройдет 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября. Ознакомиться с экскурсионной программой можно на официальном сайте конгресса.
https://ria.ru/20241022/mediki-1979281974.html
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россия, москва, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, государственный кремлевский дворец, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Москва, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Государственный Кремлевский дворец, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)

Участники форума "Национальное здравоохранение" посетят ведущие медцентры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Участники конгресса "Национальное здравоохранение – 2024" 27 октября смогут посетить ведущие федеральные и московские медицинские центры, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Конгресс проходит при поддержке правительства РФ. Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс".
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Для участников конгресса 27 октября запланированы экскурсии в передовые федеральные центры и НИИ, среди которых Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина, Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена, Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.
Также участники смогут посетить ведущие лечебные учреждения Москвы, в том числе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Городскую клиническую больницу № 15 им. О. М. Филатова, Городскую клиническую больницу им. В.В. Вересаева, Станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина, городскую поликлинику №220, детскую поликлинику №38 и Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий.
"Участникам экскурсионной программы будет предложено познакомиться с процессами организации в ведущих федеральных центрах и медицинских организациях города Москвы. Подобная практика посещения медицинских организаций способствует укреплению профессиональных связей и дальнейшему сотрудничеству, что особенно важно для развития здравоохранения и улучшения качества оказания медицинской помощи в регионах. Участники экскурсий смогут задать вопросы столичным экспертам, обменяться контактами, обсудить различные ситуации из практики и получить ценные рекомендации, что, несомненно, станет одним из самых ценных и запоминающихся элементов конгресса "Национальное здравоохранение 2024", – подчеркнула директор ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России Ольга Кобякова, ее слова приводит пресс-служба фонда.
Конгресс пройдет 28 октября в кластере "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и в Большом зале Государственного Кремлевского дворца 29 октября.
Ознакомиться с экскурсионной программой можно на официальном сайте конгресса.
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