https://ria.ru/20241024/mchs-1979701706.html

Спасатели рассказали, как спастись от селевого потока

Спасатели рассказали, как спастись от селевого потока - РИА Новости, 24.10.2024

Спасатели рассказали, как спастись от селевого потока

Образовавшийся высоко в горах от интенсивно тающих ледников мощный селевой поток несет в себе миллионы тонн воды и обломков горных пород, поэтому спастись от... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:51

2024-10-24T02:51

2024-10-24T02:51

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850525074_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_ffef6ddd0644b7f5c19ad18e39415264.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Образовавшийся высоко в горах от интенсивно тающих ледников мощный селевой поток несет в себе миллионы тонн воды и обломков горных пород, поэтому спастись от него практически невозможно, предупреждает МЧС России. "Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его", - говорится в памятке "Как действовать при селевом потоке", размещенной на сайте министерства. Спасатели отмечают, что обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы необходимо изучить эти места на маршруте своего движения и избегать их, особенно после прошедших обильных дождей. "Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку не менее чем на 50-100 метров", - рекомендует МЧС РФ. При этом нужно помнить, что из ревущего потока могут выбрасываться на большие расстояния камни большого веса, угрожающие жизни людей. По данным ведомства, обычно огромные озера в результате интенсивного таяния ледников в горах образуются на высоте 3000-3500 метров над уровнем моря. При выходе воды из берегов первыми приходят в движение мелкие частицы грунта, потом галька и щебень, камни и валуны. Миллионы тонн воды и горных пород устремляются вниз, заполняя разломы и трещины. Затем вода начинает течь по поверхности.

https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html

https://ria.ru/20240409/uzbekistan-1938758248.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество