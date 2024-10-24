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Спасатели рассказали, как спастись от селевого потока
Спасатели рассказали, как спастись от селевого потока - РИА Новости, 24.10.2024
Спасатели рассказали, как спастись от селевого потока
Образовавшийся высоко в горах от интенсивно тающих ледников мощный селевой поток несет в себе миллионы тонн воды и обломков горных пород, поэтому спастись от... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:51
2024-10-24T02:51
2024-10-24T02:51
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Образовавшийся высоко в горах от интенсивно тающих ледников мощный селевой поток несет в себе миллионы тонн воды и обломков горных пород, поэтому спастись от него практически невозможно, предупреждает МЧС России. "Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его", - говорится в памятке "Как действовать при селевом потоке", размещенной на сайте министерства. Спасатели отмечают, что обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы необходимо изучить эти места на маршруте своего движения и избегать их, особенно после прошедших обильных дождей. "Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку не менее чем на 50-100 метров", - рекомендует МЧС РФ. При этом нужно помнить, что из ревущего потока могут выбрасываться на большие расстояния камни большого веса, угрожающие жизни людей. По данным ведомства, обычно огромные озера в результате интенсивного таяния ледников в горах образуются на высоте 3000-3500 метров над уровнем моря. При выходе воды из берегов первыми приходят в движение мелкие частицы грунта, потом галька и щебень, камни и валуны. Миллионы тонн воды и горных пород устремляются вниз, заполняя разломы и трещины. Затем вода начинает течь по поверхности.
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
https://ria.ru/20240409/uzbekistan-1938758248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Спасатели рассказали, как спастись от селевого потока
МЧС: от селевого потока можно спастись, только избежав его
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Образовавшийся высоко в горах от интенсивно тающих ледников мощный селевой поток несет в себе миллионы тонн воды и обломков горных пород, поэтому спастись от него практически невозможно, предупреждает МЧС России.
"Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его", - говорится в памятке "Как действовать при селевом потоке", размещенной на сайте министерства.
Спасатели отмечают, что обычно места, где могут сходить селевые потоки, известны. Перед выходом в горы необходимо изучить эти места на маршруте своего движения и избегать их, особенно после прошедших обильных дождей.
"Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку не менее чем на 50-100 метров", - рекомендует МЧС РФ.
При этом нужно помнить, что из ревущего потока могут выбрасываться на большие расстояния камни большого веса, угрожающие жизни людей.
По данным ведомства, обычно огромные озера в результате интенсивного таяния ледников в горах образуются на высоте 3000-3500 метров над уровнем моря. При выходе воды из берегов первыми приходят в движение мелкие частицы грунта, потом галька и щебень, камни и валуны. Миллионы тонн воды и горных пород устремляются вниз, заполняя разломы и трещины. Затем вода начинает течь по поверхности.