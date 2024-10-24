https://ria.ru/20241024/mahachkala-1979832868.html
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана - РИА Новости, 24.10.2024
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана
Мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана в Махачкале, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:47
2024-10-24T15:47
2024-10-24T15:47
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана в Махачкале, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "По данным следствия, 23 октября 2024 года в ночное время подозреваемый, находясь в одном из ресторанов в Махачкале, на почве внезапно возникших неприязненных отношений вступил в словесный конфликт с одним из посетителей. В ходе конфликта подозреваемый обхватил рукой шею посетителя сзади и стал душить его, в результате чего у последнего наступила смерть от асфиксии. Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. Против 44-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана
СК РФ: в Махачкале мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана