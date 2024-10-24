https://ria.ru/20241024/mahachkala-1979832868.html

В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана

В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана - РИА Новости, 24.10.2024

В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана

Мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана в Махачкале, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:47

2024-10-24T15:47

2024-10-24T15:47

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана в Махачкале, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "По данным следствия, 23 октября 2024 года в ночное время подозреваемый, находясь в одном из ресторанов в Махачкале, на почве внезапно возникших неприязненных отношений вступил в словесный конфликт с одним из посетителей. В ходе конфликта подозреваемый обхватил рукой шею посетителя сзади и стал душить его, в результате чего у последнего наступила смерть от асфиксии. Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. Против 44-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)