Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/mahachkala-1979832868.html
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана - РИА Новости, 24.10.2024
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана
Мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана в Махачкале, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:47
2024-10-24T15:47
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана в Махачкале, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "По данным следствия, 23 октября 2024 года в ночное время подозреваемый, находясь в одном из ресторанов в Махачкале, на почве внезапно возникших неприязненных отношений вступил в словесный конфликт с одним из посетителей. В ходе конфликта подозреваемый обхватил рукой шею посетителя сзади и стал душить его, в результате чего у последнего наступила смерть от асфиксии. Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. Против 44-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале мужчина задушил посетителя ресторана

СК РФ: в Махачкале мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина в ходе конфликта задушил посетителя ресторана в Махачкале, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
"По данным следствия, 23 октября 2024 года в ночное время подозреваемый, находясь в одном из ресторанов в Махачкале, на почве внезапно возникших неприязненных отношений вступил в словесный конфликт с одним из посетителей. В ходе конфликта подозреваемый обхватил рукой шею посетителя сзади и стал душить его, в результате чего у последнего наступила смерть от асфиксии. Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
Против 44-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его аресте, добавили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
В Ленинградской области мужчины с бензопилами устроили погром в магазине
14 сентября, 11:38
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала