https://ria.ru/20241024/maduro-1979743068.html

Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 24.10.2024

Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:41

2024-10-24T10:41

2024-10-24T11:33

в мире

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венесуэла

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень хорошо", — сказал он журналистам по-английски, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры. Президенты России и Венесуэлы встречались накануне на полях саммита БРИКС в Казани. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/maduro--1979436934.html

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венесуэла

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

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