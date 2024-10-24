https://ria.ru/20241024/maduro-1979743068.html
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 24.10.2024
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:41
2024-10-24T10:41
2024-10-24T11:33
в мире
россия
венесуэла
казань
николас мадуро
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979641428_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_3102db4927695ec50ce00635088e8566.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень хорошо", — сказал он журналистам по-английски, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры. Президенты России и Венесуэлы встречались накануне на полях саммита БРИКС в Казани. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/maduro--1979436934.html
россия
венесуэла
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979641428_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b7d77d5e0a126ef9d69b4aa00cc8c1de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венесуэла, казань, николас мадуро, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Венесуэла, Казань, Николас Мадуро, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Президент Венесуэлы Мадуро назвал встречу с Путиным в Казани очень хорошей
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"Очень хорошо", — сказал он журналистам по-английски, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры.
Президенты России и Венесуэлы встречались накануне на полях саммита БРИКС
в Казани
.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.