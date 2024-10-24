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Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 24.10.2024
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10:41 24.10.2024 (обновлено: 11:33 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/maduro-1979743068.html
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 24.10.2024
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:41
2024-10-24T11:33
в мире
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николас мадуро
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень хорошо", — сказал он журналистам по-английски, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры. Президенты России и Венесуэлы встречались накануне на полях саммита БРИКС в Казани. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/maduro--1979436934.html
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в мире, россия, венесуэла, казань, николас мадуро, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Венесуэла, Казань, Николас Мадуро, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Мадуро поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Президент Венесуэлы Мадуро назвал встречу с Путиным в Казани очень хорошей

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"Очень хорошо", — сказал он журналистам по-английски, отвечая на вопрос о том, как прошли переговоры.
Президенты России и Венесуэлы встречались накануне на полях саммита БРИКС в Казани.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
XVI саммит БРИКС. Прилет президента Венесуэлы Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Мадуро назвал саммит БРИКС историческим событием
22 октября, 22:57
 
В миреРоссияВенесуэлаКазаньНиколас МадуроВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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