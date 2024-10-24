https://ria.ru/20241024/lipetsk-1979862782.html

Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, их передадут на СВО

Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, их передадут на СВО - РИА Новости, 24.10.2024

Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, их передадут на СВО

Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, использующихся для ремонта дронов и их комплектующих, их передадут военным в зоне СВО, сообщил председатель... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:35

2024-10-24T17:35

2024-10-24T17:35

надежные люди

липецкая область

сво

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ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, использующихся для ремонта дронов и их комплектующих, их передадут военным в зоне СВО, сообщил председатель областного совета депутатов Владимир Сериков. "Еще одно новое изделие по нашему парламентскому проекту "Липецкая промышленность для Победы" начали изготавливать на одном из предприятий региона. Компания обладает металлообрабатывающими мощностями и взяла на себя лазерную резку мастер-ключей… В тестовом режиме по нашему техническому заданию на предприятии сделали более 200 ключей. Отправим их на передовую, получим обратную связь от бойцов и сделаем еще", - сообщил Сериков. Сериков объяснил, что главное преимущество мастер-ключа - универсальность, на нем есть несколько отверстий под разные болты. "Особенно удобен он в мелком ремонте дронов и его комплектующих", - объяснил Сериков.

https://ria.ru/20241023/volonter-1979565677.html

липецкая область

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липецкая область, сво