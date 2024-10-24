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Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, их передадут на СВО - РИА Новости, 24.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:35 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/lipetsk-1979862782.html
Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, их передадут на СВО
Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, их передадут на СВО - РИА Новости, 24.10.2024
Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, их передадут на СВО
Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, использующихся для ремонта дронов и их комплектующих, их передадут военным в зоне СВО, сообщил председатель... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T17:35
2024-10-24T17:35
надежные люди
липецкая область
сво
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ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, использующихся для ремонта дронов и их комплектующих, их передадут военным в зоне СВО, сообщил председатель областного совета депутатов Владимир Сериков. "Еще одно новое изделие по нашему парламентскому проекту "Липецкая промышленность для Победы" начали изготавливать на одном из предприятий региона. Компания обладает металлообрабатывающими мощностями и взяла на себя лазерную резку мастер-ключей… В тестовом режиме по нашему техническому заданию на предприятии сделали более 200 ключей. Отправим их на передовую, получим обратную связь от бойцов и сделаем еще", - сообщил Сериков. Сериков объяснил, что главное преимущество мастер-ключа - универсальность, на нем есть несколько отверстий под разные болты. "Особенно удобен он в мелком ремонте дронов и его комплектующих", - объяснил Сериков.
https://ria.ru/20241023/volonter-1979565677.html
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липецкая область, сво
Надежные люди, Липецкая область, СВО

Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, их передадут на СВО

© Фото : Telegram-канале председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимира Серикова.Один из мастер-ключей, сделанный для нужд военным в зоне СВО
Один из мастер-ключей, сделанный для нужд военным в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Telegram-канале председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимира Серикова.
Один из мастер-ключей, сделанный для нужд военным в зоне СВО
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ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Липецкое предприятие произвело 200 мастер-ключей, использующихся для ремонта дронов и их комплектующих, их передадут военным в зоне СВО, сообщил председатель областного совета депутатов Владимир Сериков.
"Еще одно новое изделие по нашему парламентскому проекту "Липецкая промышленность для Победы" начали изготавливать на одном из предприятий региона. Компания обладает металлообрабатывающими мощностями и взяла на себя лазерную резку мастер-ключей… В тестовом режиме по нашему техническому заданию на предприятии сделали более 200 ключей. Отправим их на передовую, получим обратную связь от бойцов и сделаем еще", - сообщил Сериков.
Сериков объяснил, что главное преимущество мастер-ключа - универсальность, на нем есть несколько отверстий под разные болты.
"Особенно удобен он в мелком ремонте дронов и его комплектующих", - объяснил Сериков.
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Надежные людиЛипецкая областьСВО
 
 
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