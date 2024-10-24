https://ria.ru/20241024/lenbytkhim-1979835819.html
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест - РИА Новости, 24.10.2024
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест
На имущество гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова на 40 миллионов рублей наложен арест по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны, сообщили РИА... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:02
2024-10-24T16:02
2024-10-24T16:08
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На имущество гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова на 40 миллионов рублей наложен арест по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова - принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим" на общую сумму более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении."Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".
https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест
На имущество главы "Ленбытхима" Михайлова наложили арест на 40 миллионов рублей
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На имущество гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова на 40 миллионов рублей наложен арест по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова - принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим" на общую сумму более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
"Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".