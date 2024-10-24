Рейтинг@Mail.ru
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 24.10.2024 (обновлено: 16:08 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/lenbytkhim-1979835819.html
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест - РИА Новости, 24.10.2024
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест
На имущество гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова на 40 миллионов рублей наложен арест по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны, сообщили РИА... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:02
2024-10-24T16:08
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На имущество гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова на 40 миллионов рублей наложен арест по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова - принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим" на общую сумму более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении."Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".
https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест

На имущество главы "Ленбытхима" Михайлова наложили арест на 40 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На имущество гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова на 40 миллионов рублей наложен арест по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей.
"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова - принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим" на общую сумму более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
"Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Гендиректору "Ленбытхима" грозит до десяти лет по делу о хищениях
12 сентября, 14:18
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала