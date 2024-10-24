https://ria.ru/20241024/lenbytkhim-1979835819.html

На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест

На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест - РИА Новости, 24.10.2024

На имущество гендиректора "Ленбытхима" наложили арест

На имущество гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова на 40 миллионов рублей наложен арест по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны, сообщили РИА... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:02

2024-10-24T16:02

2024-10-24T16:08

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На имущество гендиректора "Ленбытхима" Дениса Михайлова на 40 миллионов рублей наложен арест по делу о мошенничестве с поставками для Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В сентябре сообщалось, что глава "Ленбытхима" Денис Михайлов отправлен под домашний арест в Петербурге по делу о мошенничестве с госконтрактами, заключенных на сумму более 115 миллионов рублей с АО "Военторг". По данным следствия, при исполнении госконтрактов Михайлов умышленного завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом несколько десятков миллионов рублей."В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий судом удовлетворено ходатайство следователя Главного военного следственного управления о наложении ареста на имущество Михайлова - принадлежащие ему шесть автомобилей, два мотоцикла, а также доли активов ООО "Ленбытхим" на общую сумму более 40 миллионов рублей", - говорится в сообщении."Ленбытхим" работал по 116 госконтрактам, выяснило РИА Новости, изучив данные из открытых источников и сервиса "БИР-Аналитик".

https://ria.ru/20240912/mikhaylov-1972294429.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)