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Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/kurskaya-1979794292.html
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 24.10.2024
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ и сорвала три попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, восемь сдались в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:44
2024-10-24T13:44
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ и сорвала три попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, восемь сдались в плен, уничтожены танк, БМП и американский бронетранспортёр М113, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово, а также сорваны три попытки контратак формирований ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер М113 производства США. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки, Плёхово и Свердликово.
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россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

МО РФ: бойцы "Севера" отразили 3 контратаки, ВСУ потеряли до 40 солдат за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ и сорвала три попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, восемь сдались в плен, уничтожены танк, БМП и американский бронетранспортёр М113, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово, а также сорваны три попытки контратак формирований ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер М113 производства США. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки, Плёхово и Свердликово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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