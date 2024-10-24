Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: бойцы "Севера" отразили 3 контратаки, ВСУ потеряли до 40 солдат за сутки
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ и сорвала три попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, восемь сдались в плен, уничтожены танк, БМП и американский бронетранспортёр М113, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово, а также сорваны три попытки контратак формирований ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер М113 производства США. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки, Плёхово и Свердликово.
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