https://ria.ru/20241024/kurskaya-1979794292.html

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 24.10.2024

Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ и сорвала три попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, восемь сдались в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:44

2024-10-24T13:44

2024-10-24T13:44

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ и сорвала три попытки контратак в курском приграничье, противник потерял до 40 военнослужащих, восемь сдались в плен, уничтожены танк, БМП и американский бронетранспортёр М113, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены три контратаки противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Новоивановка и Плёхово, а также сорваны три попытки контратак формирований ВСУ в направлении населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях и Любимовка. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер М113 производства США. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения "Севера" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки, Плёхово и Свердликово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сша, вооруженные силы украины, безопасность