https://ria.ru/20241024/kurskaya-1979792591.html
Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024
Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:40
2024-10-24T13:40
2024-10-24T13:40
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965351009_0:0:1783:1003_1920x0_80_0_0_d53156120a128836165801a21f75043a.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешенка, Зеленый Шлях, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965351009_208:0:1637:1072_1920x0_80_0_0_e23034ab3a3d86f6e0642b1559bc30be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ нанесли удары живой силе и технике по 14 бригад ВСУ в Курской области
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ
.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешенка, Зеленый Шлях, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.