https://ria.ru/20241024/kurskaya-1979792591.html

Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.10.2024

Российские военные нанесли удары по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:40

2024-10-24T13:40

2024-10-24T13:40

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешенка, Зеленый Шлях, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность