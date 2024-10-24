https://ria.ru/20241024/kurakhovo-1979773494.html

Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово

Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово - РИА Новости, 24.10.2024

Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаудара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:25

2024-10-24T12:25

2024-10-24T12:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаудара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР. Как уточнили в МО РФ, операторы беспилотников группировки ВС РФ "Юг" разведали место дислокации подразделения дронов ВСУ, после чего был нанесен точный удар. В итоге уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника. На видео происходит взрыв после попадания в здание ФАБ-3000 - по данным Минобороны, там был пункт временной дислокации группы операторов БПЛА "Птахи Мадяра".

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html

россия

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Удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР Удар авиабомбой ФАБ-3000 нанесен по пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово (ДНР), сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что в ходе операции были уничтожены около 50 операторов и инструкторов, а также 7 единиц вооружения и военной техники противника. 2024-10-24T12:25 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)