https://ria.ru/20241024/kurakhovo-1979773494.html
Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово
Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово - РИА Новости, 24.10.2024
Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаудара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:25
2024-10-24T12:25
2024-10-24T12:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиаудара бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР. Как уточнили в МО РФ, операторы беспилотников группировки ВС РФ "Юг" разведали место дислокации подразделения дронов ВСУ, после чего был нанесен точный удар. В итоге уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники противника. На видео происходит взрыв после попадания в здание ФАБ-3000 - по данным Минобороны, там был пункт временной дислокации группы операторов БПЛА "Птахи Мадяра".
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россия
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Удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР
Удар авиабомбой ФАБ-3000 нанесен по пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в ходе операции были уничтожены около 50 операторов и инструкторов, а также 7 единиц вооружения и военной техники противника.
2024-10-24T12:25
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PT0M23S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово
МО РФ показало видео удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово