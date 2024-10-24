https://ria.ru/20241024/kuban-1979852661.html

На Кубани участвующие в СВО нацгвардейцы смогут получить землю бесплатно

На Кубани участвующие в СВО нацгвардейцы смогут получить землю бесплатно - РИА Новости, 24.10.2024

На Кубани участвующие в СВО нацгвардейцы смогут получить землю бесплатно

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в региональный закон, согласно которым бойцы Нацгвардии, отличившиеся в ходе... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:59

2024-10-24T16:59

2024-10-24T16:59

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в региональный закон, согласно которым бойцы Нацгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации, смогут получить землю бесплатно, сообщили в пресс-службе парламента. "Установить возможность предоставления земельного участка в собственность гражданину бесплатно на территории Краснодарского края в случае, если лицо, заключившее контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, удостоено звания Героя России или награждено орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и является ветераном боевых действий", - говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя председателя краевого парламента Сергея Болдина. Кубанские депутаты приняли закон в двух чтениях. "Мы все бесконечно уважаем тех, кто сегодня находится на поле боя и выполняет поставленные в ходе специальной военной операции задачи. А знаком общей для всех кубанцев признательности и уважения станут выделяемые им участки. Пусть к нам побыстрее придет мирная жизнь, наши герои с победой вернутся к семьям. И на этих участках они будут строить дома и светлое будущее для своих близких", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20241024/kuban-1979837850.html

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краснодарский край, россия, сво