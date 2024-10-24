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На Кубани участвующие в СВО нацгвардейцы смогут получить землю бесплатно - РИА Новости, 24.10.2024
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Краснодарский край
 
16:59 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/kuban-1979852661.html
На Кубани участвующие в СВО нацгвардейцы смогут получить землю бесплатно
На Кубани участвующие в СВО нацгвардейцы смогут получить землю бесплатно - РИА Новости, 24.10.2024
На Кубани участвующие в СВО нацгвардейцы смогут получить землю бесплатно
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в региональный закон, согласно которым бойцы Нацгвардии, отличившиеся в ходе... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:59
2024-10-24T16:59
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в региональный закон, согласно которым бойцы Нацгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации, смогут получить землю бесплатно, сообщили в пресс-службе парламента. "Установить возможность предоставления земельного участка в собственность гражданину бесплатно на территории Краснодарского края в случае, если лицо, заключившее контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, удостоено звания Героя России или награждено орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и является ветераном боевых действий", - говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя председателя краевого парламента Сергея Болдина. Кубанские депутаты приняли закон в двух чтениях. "Мы все бесконечно уважаем тех, кто сегодня находится на поле боя и выполняет поставленные в ходе специальной военной операции задачи. А знаком общей для всех кубанцев признательности и уважения станут выделяемые им участки. Пусть к нам побыстрее придет мирная жизнь, наши герои с победой вернутся к семьям. И на этих участках они будут строить дома и светлое будущее для своих близких", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20241024/kuban-1979837850.html
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краснодарский край, россия, сво
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, СВО

На Кубани участвующие в СВО нацгвардейцы смогут получить землю бесплатно

© iStock.com / kornyeyevaВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / kornyeyeva
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в региональный закон, согласно которым бойцы Нацгвардии, отличившиеся в ходе спецоперации, смогут получить землю бесплатно, сообщили в пресс-службе парламента.
"Установить возможность предоставления земельного участка в собственность гражданину бесплатно на территории Краснодарского края в случае, если лицо, заключившее контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии РФ, удостоено звания Героя России или награждено орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и является ветераном боевых действий", - говорится в сообщении со ссылкой на слова заместителя председателя краевого парламента Сергея Болдина.
Кубанские депутаты приняли закон в двух чтениях.
"Мы все бесконечно уважаем тех, кто сегодня находится на поле боя и выполняет поставленные в ходе специальной военной операции задачи. А знаком общей для всех кубанцев признательности и уважения станут выделяемые им участки. Пусть к нам побыстрее придет мирная жизнь, наши герои с победой вернутся к семьям. И на этих участках они будут строить дома и светлое будущее для своих близких", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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