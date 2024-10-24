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На Кубани увеличат средние показатели урожайности агрокультур
На Кубани увеличат средние показатели урожайности агрокультур - РИА Новости, 24.10.2024
На Кубани увеличат средние показатели урожайности агрокультур
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в региональный закон, согласно которым будут повышены нормативные показатели... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T16:11
2024-10-24T16:11
2024-10-24T16:11
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в региональный закон, согласно которым будут повышены нормативные показатели урожайности озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, сообщили в пресс-службе парламента. "Поправками предлагается увеличить показатели урожайности в требованиях к собственникам и арендаторам земельных участков по поддержанию способности почвы обеспечивать такую урожайность по озимой пшенице, кукурузе на зерно, подсолнечнику, сахарной свекле в зависимости от природно-климатических зон Кубани", - говорится в сообщении со ссылкой на слова председателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко. Отмечается, что сейчас средние показатели урожайности показывают устойчивый рост благодаря внедрению передовых технологий, модернизации машинно-тракторного парка и использованию высокоурожайных сортов. "Именно в связи с этим и назрела необходимость актуализации соответствующих положений профильного закона. Увеличенные показатели урожайности станут ориентиром для аграриев, что в конечном счете будет способствовать росту объемов производства продукции растениеводства", - отмечают в парламенте. По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях. "Сегодня настало время поднять планку и пересмотреть в сторону увеличения нормативные показатели урожайности сельхозкультур. Это станет еще одним стимулом дальнейшего развития сельского хозяйства в Краснодарском крае", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20241023/kuban-1979443483.html
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в региональный закон, согласно которым будут повышены нормативные показатели урожайности озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, сообщили в пресс-службе парламента.
"Поправками предлагается увеличить показатели урожайности в требованиях к собственникам и арендаторам земельных участков по поддержанию способности почвы обеспечивать такую урожайность по озимой пшенице, кукурузе на зерно, подсолнечнику, сахарной свекле в зависимости от природно-климатических зон Кубани", - говорится в сообщении со ссылкой на слова председателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко.
Отмечается, что сейчас средние показатели урожайности показывают устойчивый рост благодаря внедрению передовых технологий, модернизации машинно-тракторного парка и использованию высокоурожайных сортов. "Именно в связи с этим и назрела необходимость актуализации соответствующих положений профильного закона. Увеличенные показатели урожайности станут ориентиром для аграриев, что в конечном счете будет способствовать росту объемов производства продукции растениеводства", - отмечают в парламенте.
По итогам обсуждения депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.
"Сегодня настало время поднять планку и пересмотреть в сторону увеличения нормативные показатели урожайности сельхозкультур. Это станет еще одним стимулом дальнейшего развития сельского хозяйства в Краснодарском крае", - прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.