https://ria.ru/20241024/kriptovalyuta-1979751249.html

РЭЦ добавил материалы о цифровых активах в "Базу знаний экспортера"

РЭЦ добавил материалы о цифровых активах в "Базу знаний экспортера" - РИА Новости, 24.10.2024

РЭЦ добавил материалы о цифровых активах в "Базу знаний экспортера"

"База знаний экспортера" - бесплатная мультимедийная библиотека на сайте Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) - поможет разобраться, что такое... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:15

2024-10-24T11:15

2024-10-24T11:15

экономика

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. "База знаний экспортера" - бесплатная мультимедийная библиотека на сайте Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) - поможет разобраться, что такое цифровые финансовые активы (ЦФА) и как использовать их во внешнеторговой деятельности, сообщает центр."Криптовалюту можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Реализовать эту возможность российские экспортеры и импортеры смогут только в рамках экспериментального правового режима, который вводится Федеральным законом от 08.08.2024 года №223-ФЗ, и как с ними работать - поможет "База знаний экспортера", - говорится в сообщении.Так, в разделе "Финансы" пользователи могут найти исследование, проведенное по заказу Минфина России. Оно поможет изучить особенности валютного регулирования и финансового контроля в разных странах, в том числе: режимы выпуска и обращения цифровых финансовых активов, режимы осуществления расчетов и платежей с использованием ЦФА, порядок налогообложения ЦФА и операций с ними, а также возможности проведения международных расчетов.Уже опубликованы брошюры по 16 странам ближнего и дальнего зарубежья, в которых у РЭЦ есть представительства, в том числе по Китаю, ОАЭ, Ирану, Индии и Турции.Детально изучить ситуацию со взаиморасчетами пользователи могут, посмотрев запись нового вебинара Школы экспорта РЭЦ "Деньги без границ: взаиморасчеты в текущих условиях". В нем эксперты ответили на актуальные вопросы экспортеров и рассказали, как работать с криптовалютой на мировом рынке, как устроена международная банковская система и многое другое.Всего в "Базе знаний экспортера" более 300 мультимедийных материалов по самым разным вопросам ВЭД. Здесь можно найти актуальную информацию о таможенных правилах, обязательных требованиях к продукции, логистике, экспорте через маркетплейсы и других важных аспектах внешней торговли.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте Российского экспортного центра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия