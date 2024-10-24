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В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия - РИА Новости, 24.10.2024
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14:42 24.10.2024 (обновлено: 14:45 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979811889.html
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия - РИА Новости, 24.10.2024
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия
Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:42
2024-10-24T14:45
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КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. "Надзорные органы усмотрели конфликт интересов в деятельности первого заместителя главы города. Вопрос был рассмотрен на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В итоге комиссия рекомендовала уволить Вадима Войцеховского в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении. Об увольнении Войцеховского Telegram-каналы сообщали 22 октября, однако в мэрии эту информацию ранее опровергали. Вадим Войцеховский занимал пост вице-мэра с октября 2022 года. До этого в течение трех лет был главой Центрального района Красноярска. Еще ранее руководил краевым государственным казенным учреждением "Краевое транспортное управление", работал заместителем министра транспорта Красноярского края. В 90-х и вплоть до 2005 года служил в органах внутренних дел МВД РФ.
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красноярск, красноярский край, россия, политика
Красноярск, Красноярский край, Россия, Политика
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия

Мэрия Красноярска: вице-мэра Войцеховского уволили из-за утраты доверия

© Фото : Красноярский городской Совет депутатов/ВКонтактеВадим Войцеховский
Вадим Войцеховский - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : Красноярский городской Совет депутатов/ВКонтакте
Вадим Войцеховский. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале.
"Надзорные органы усмотрели конфликт интересов в деятельности первого заместителя главы города. Вопрос был рассмотрен на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В итоге комиссия рекомендовала уволить Вадима Войцеховского в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.
Об увольнении Войцеховского Telegram-каналы сообщали 22 октября, однако в мэрии эту информацию ранее опровергали.
Вадим Войцеховский занимал пост вице-мэра с октября 2022 года. До этого в течение трех лет был главой Центрального района Красноярска. Еще ранее руководил краевым государственным казенным учреждением "Краевое транспортное управление", работал заместителем министра транспорта Красноярского края. В 90-х и вплоть до 2005 года служил в органах внутренних дел МВД РФ.
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