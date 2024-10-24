https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979811889.html
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия - РИА Новости, 24.10.2024
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия
Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:42
2024-10-24T14:42
2024-10-24T14:45
красноярск
красноярский край
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979816958_108:97:1444:848_1920x0_80_0_0_41afd0d347cc72c4aeecfbd4f70856f4.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. "Надзорные органы усмотрели конфликт интересов в деятельности первого заместителя главы города. Вопрос был рассмотрен на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В итоге комиссия рекомендовала уволить Вадима Войцеховского в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении. Об увольнении Войцеховского Telegram-каналы сообщали 22 октября, однако в мэрии эту информацию ранее опровергали. Вадим Войцеховский занимал пост вице-мэра с октября 2022 года. До этого в течение трех лет был главой Центрального района Красноярска. Еще ранее руководил краевым государственным казенным учреждением "Краевое транспортное управление", работал заместителем министра транспорта Красноярского края. В 90-х и вплоть до 2005 года служил в органах внутренних дел МВД РФ.
https://ria.ru/20240418/video-1940877885.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979816958_129:0:1554:1069_1920x0_80_0_0_1e79958ac6d010d67d9507ae7fbef79d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, красноярский край, россия, политика
Красноярск, Красноярский край, Россия, Политика
В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия
Мэрия Красноярска: вице-мэра Войцеховского уволили из-за утраты доверия