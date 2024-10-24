https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979811889.html

В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия

В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия - РИА Новости, 24.10.2024

В Красноярске вице-мэра отправили в отставку из-за утраты доверия

Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:42

2024-10-24T14:42

2024-10-24T14:45

красноярск

красноярский край

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979816958_108:97:1444:848_1920x0_80_0_0_41afd0d347cc72c4aeecfbd4f70856f4.jpg

КРАСНОЯРСК, 24 окт – РИА Новости. Первый заместитель главы Красноярска Вадим Войцеховский отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщила пресс-служба мэрии в Telegram-канале. "Надзорные органы усмотрели конфликт интересов в деятельности первого заместителя главы города. Вопрос был рассмотрен на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В итоге комиссия рекомендовала уволить Вадима Войцеховского в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении. Об увольнении Войцеховского Telegram-каналы сообщали 22 октября, однако в мэрии эту информацию ранее опровергали. Вадим Войцеховский занимал пост вице-мэра с октября 2022 года. До этого в течение трех лет был главой Центрального района Красноярска. Еще ранее руководил краевым государственным казенным учреждением "Краевое транспортное управление", работал заместителем министра транспорта Красноярского края. В 90-х и вплоть до 2005 года служил в органах внутренних дел МВД РФ.

https://ria.ru/20240418/video-1940877885.html

красноярск

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярск, красноярский край, россия, политика