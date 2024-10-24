https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979768892.html

Центр репродуктивных технологий откроется в Красноярске в 2025 г

Центр репродуктивных технологий откроется в Красноярске в 2025 г - РИА Новости, 24.10.2024

Центр репродуктивных технологий откроется в Красноярске в 2025 г

Первый в Красноярском крае государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий откроется в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона со РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:07

2024-10-24T12:07

2024-10-24T12:07

красноярский край

красноярск

михаил котюков

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КЕМЕРОВО, 24 окт – РИА Новости. Первый в Красноярском крае государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий откроется в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на региональный минздрав. "На базе Красноярской межрайонной клинической больницы №4 создают первый в крае государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), где будут лечить бесплодие методом ЭКО", – говорится в сообщении. Лечение бесплодия методом ЭКО за счет средств ОМС на данный момент проводят в крае в четырех негосударственных медицинских организациях. "Запуск отделения вспомогательных репродуктивных технологий в Красноярской межрайонной клинической больнице №4 позволит повысить доступность этого вида медицинской помощи, а также сделать единым цикл лечения бесплодия на базе государственного учреждения", – отмечается в релизе. Уточняется, что на площадях будущего отделения ВРТ выполнен капитальный ремонт, в палатах и операционной установили медицинские консоли, помещения подготовлены в соответствии с санитарными требованиями. Начались и поставки медицинского оборудования и мебели. Так, в отделение поступили 4 аппарата для ультразвуковой диагностики и наркозно-дыхательный аппарат для операционной. В следующем году будет полностью оборудован блок эмбриологии. В следующем году планируется получить соответствующие лицензии. Также специалисты пройдут специализированное обучение в Медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Подчеркивается, что государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) создается по инициативе главы региона Михаила Котюкова. Предложение о создании такого центра было высказано в прошлом году на Красноярском демографическом форуме, где эксперты обсуждали демографическую ситуацию в стране и предложения по ее улучшению, бережное сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, повышение популярности многодетности, создание дополнительных условий для гармоничного развития детей, меры государственной поддержки семей и мероприятия, направленные на увеличение рождаемости. "Средства на открытие Центра ВРТ выделяют из краевого бюджета. С начала реализации проекта мы получили почти 100 миллионов рублей. Для завершения работы в следующем году выделено ещё 74 миллиона рублей", – приводятся в сообщении слова заместителя главного врача по экономическим вопросам Красноярской межрайонной клинической больницы №4 Натальи Киндсфатер. Красноярская межрайонная клиническая больница №4 в рамках национального проекта "Демография" участвует в реализации базовой программы ЭКО на территории Красноярского края. Пациенты проходят обследования в отделении охраны репродуктивного здоровья, а на лечение методом вспомогательных репродуктивных технологий за счёт средств ОМС направляются в частные репродуктивные центры.

https://ria.ru/20241021/proekt-1979114617.html

https://ria.ru/20241024/kotyukov-1979767940.html

https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

красноярский край

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красноярский край, красноярск, михаил котюков