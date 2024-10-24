https://ria.ru/20241024/krasnodar-1979790758.html
В Краснодаре ищут мужчину, отобравшего пистолет и избившего полицейского
В Краснодаре ищут мужчину, отобравшего пистолет и избившего полицейского - РИА Новости, 24.10.2024
В Краснодаре ищут мужчину, отобравшего пистолет и избившего полицейского
Правоохранители ищут жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:26
2024-10-24T13:26
2024-10-24T13:26
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Правоохранители ищут жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили в краевом ГУМВД. "Сотрудниками полиции предпринимаются меры к задержанию вооружённого злоумышленника, совершившего нападение на правоохранителя. Находящийся в розыске за мошенничество житель республики Башкортостан нанес сотруднику ППС тяжелые травмы и скрылся", - говорится в сообщении. Уточняется, что ночью 24 октября сотрудники полка патрульно-постовой службы около гаражей по улице Лузана в Краснодаре обратили внимание на двух граждан, которые при виде служебного автомобиля попытались сбежать. Ими оказались жители Башкирии. Мужчины пояснили, что приехали к закладке за наркотиками. "Внезапно злоумышленники предприняли повторную попытку скрыться. Будучи настигнутыми полицейскими, они оказали активное сопротивление. В ходе пресечения противоправных действий один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся", - приводятся в релизе слова начальника пресс-службы краевого главка полиции Александра Рунова. Уточняется, что второй нападавший, ранее неоднократно судимый за кражу, грабёж и разбойные нападения, был задержан. Пострадавший полицейский госпитализирован, добавляют в ведомстве. Полиция Краснодара объявила в розыск Абдюшева Марата Рустемовича, 1991 года рождения.
https://ria.ru/20240929/bashkirija-1975341720.html
https://ria.ru/20241020/samara-1978976263.html
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происшествия, краснодар
В Краснодаре ищут мужчину, отобравшего пистолет и избившего полицейского
В Краснодаре ищут жителя Башкирии, отобравшего пистолет и избившего полицейского
КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.
Правоохранители ищут жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского, нанес ему тяжелые травмы и отобрал табельное оружие, сообщили в краевом ГУМВД.
"Сотрудниками полиции предпринимаются меры к задержанию вооружённого злоумышленника, совершившего нападение на правоохранителя. Находящийся в розыске за мошенничество житель республики Башкортостан нанес сотруднику ППС тяжелые травмы и скрылся", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ночью 24 октября сотрудники полка патрульно-постовой службы около гаражей по улице Лузана в Краснодаре обратили внимание на двух граждан, которые при виде служебного автомобиля попытались сбежать. Ими оказались жители Башкирии. Мужчины пояснили, что приехали к закладке за наркотиками.
"Внезапно злоумышленники предприняли повторную попытку скрыться. Будучи настигнутыми полицейскими, они оказали активное сопротивление. В ходе пресечения противоправных действий один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным оружием и скрылся", - приводятся в релизе слова начальника пресс-службы краевого главка полиции Александра Рунова.
Уточняется, что второй нападавший, ранее неоднократно судимый за кражу, грабёж и разбойные нападения, был задержан.
Пострадавший полицейский госпитализирован, добавляют в ведомстве.
Полиция Краснодара объявила в розыск Абдюшева Марата Рустемовича, 1991 года рождения.