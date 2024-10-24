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Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь - РИА Новости, 24.10.2024
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21:30 24.10.2024 (обновлено: 21:36 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/korkino-1979921688.html
Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь
Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь - РИА Новости, 24.10.2024
Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь
Семье убитой в челябинском Коркине женщины будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила в четверг глава Коркинского муниципального округа Наталья... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:30
2024-10-24T21:36
происшествия
челябинская область
коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Семье убитой в челябинском Коркине женщины будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила в четверг глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как сообщало следствие, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина города Коркино, нашли тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, занимающейся частным извозом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали вечером в четверг. "У женщины осталось двое несовершеннолетних детей, которым уже оказывается вся необходимая помощь", - написала Лощинина.О помощи ее семье сообщили и областные власти.
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происшествия, челябинская область, коркино, россия
Происшествия, Челябинская область, Коркино, Россия
Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь

Глава Коркинского округа: детям убитой женщины-таксиста оказывают помощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Семье убитой в челябинском Коркине женщины будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила в четверг глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщало следствие, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина города Коркино, нашли тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, занимающейся частным извозом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали вечером в четверг.
"У женщины осталось двое несовершеннолетних детей, которым уже оказывается вся необходимая помощь", - написала Лощинина.
О помощи ее семье сообщили и областные власти.
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