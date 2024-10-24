https://ria.ru/20241024/korkino-1979921688.html

Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь

Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь - РИА Новости, 24.10.2024

Семье убитой в Челябинской области женщины-таксиста окажут помощь

Семье убитой в челябинском Коркине женщины будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила в четверг глава Коркинского муниципального округа Наталья... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:30

2024-10-24T21:30

2024-10-24T21:36

происшествия

челябинская область

коркино

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Семье убитой в челябинском Коркине женщины будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, сообщила в четверг глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как сообщало следствие, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина города Коркино, нашли тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями, занимающейся частным извозом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали вечером в четверг. "У женщины осталось двое несовершеннолетних детей, которым уже оказывается вся необходимая помощь", - написала Лощинина.О помощи ее семье сообщили и областные власти.

https://ria.ru/20240725/magnitogorsk-1961928940.html

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происшествия, челябинская область, коркино, россия