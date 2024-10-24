Южная Корея потребовала от КНДР прекратить запуск воздушных шаров
Ренхап: Южная Корея потребовала от КНДР прекратить запуск шаров с мусором
© AP Photo / South Korea Joint Chiefs of Staff Мешок с мусором на воздушном шаре
© AP Photo / South Korea Joint Chiefs of Staff
Мешок с мусором на воздушном шаре. Архивное фото
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СЕУЛ, 24 окт - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея в ответ на запуск КНДР шаров с мусором, среди которого были обнаружены пропагандистские листовки с критикой южнокорейского президента, потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить эти действия, сообщило агентство Рёнхап.
"Северная Корея должна немедленно прекратить свои действия по отправке этих листовок непристойного уровня", - говорится в заявлении военных.
В ОКНШ отметили, что если ранее КНДР засылала на Юг свои "низкосортные" воздушные шары с мусором, то сегодня она опустилась до уровня отправки листовок с "непристойной клеветой" в адрес верховного главнокомандующего вооруженными силами Республики Корея. Южнокорейские военные предупредили, что "вся ответственность" за продолжение этих действий будет лежать на Пхеньяне.
Ранее в четверг ОКНШ сообщил, что КНДР в четверг запустила около 20 воздушных шаров с мусором и пропагандистскими листовками в сторону Южной Кореи. В листовках содержалась критика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и первой леди страны Ким Гон Хи. Один из таких шаров упал на территории президентской резиденции.
С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские пропагандистские листовки, которые активисты с Юга отправляют через границу, тоже на воздушных шарах.
В ответ на запуски шаров КНДР южнокорейские военные с июля ежедневно транслируют антисеверокорейскую пропаганду через громкоговорители вдоль границы. При этом они воздерживаются от сбивания воздушных шаров, ссылаясь на соображения безопасности.