https://ria.ru/20241024/koreya-1979789534.html

Южная Корея потребовала от КНДР прекратить запуск воздушных шаров

Южная Корея потребовала от КНДР прекратить запуск воздушных шаров - РИА Новости, 24.10.2024

Южная Корея потребовала от КНДР прекратить запуск воздушных шаров

Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея в ответ на запуск КНДР шаров с мусором, среди которого были обнаружены пропагандистские листовки РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:22

2024-10-24T13:22

2024-10-24T13:28

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СЕУЛ, 24 окт - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея в ответ на запуск КНДР шаров с мусором, среди которого были обнаружены пропагандистские листовки с критикой южнокорейского президента, потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить эти действия, сообщило агентство Рёнхап. "Северная Корея должна немедленно прекратить свои действия по отправке этих листовок непристойного уровня", - говорится в заявлении военных. В ОКНШ отметили, что если ранее КНДР засылала на Юг свои "низкосортные" воздушные шары с мусором, то сегодня она опустилась до уровня отправки листовок с "непристойной клеветой" в адрес верховного главнокомандующего вооруженными силами Республики Корея. Южнокорейские военные предупредили, что "вся ответственность" за продолжение этих действий будет лежать на Пхеньяне. Ранее в четверг ОКНШ сообщил, что КНДР в четверг запустила около 20 воздушных шаров с мусором и пропагандистскими листовками в сторону Южной Кореи. В листовках содержалась критика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и первой леди страны Ким Гон Хи. Один из таких шаров упал на территории президентской резиденции. С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские пропагандистские листовки, которые активисты с Юга отправляют через границу, тоже на воздушных шарах. В ответ на запуски шаров КНДР южнокорейские военные с июля ежедневно транслируют антисеверокорейскую пропаганду через громкоговорители вдоль границы. При этом они воздерживаются от сбивания воздушных шаров, ссылаясь на соображения безопасности.

https://ria.ru/20241024/koreja-1979714604.html

https://ria.ru/20240619/rossiya-1953933270.html

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в мире, технологии, пхеньян, юг, южная корея, юн сок ель, объединенный комитет начальников штабов (сша)