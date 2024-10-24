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Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Москве - РИА Новости, 24.10.2024
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14:29 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/konferentsiya-1979806874.html
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Москве
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Москве - РИА Новости, 24.10.2024
Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Москве
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта открылась в Москве, в ней принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:29
2024-10-24T14:29
экономика
москва
россия
экспорт
конференция
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта открылась в Москве, в ней принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В течение следующих двух дней участники конференции будут подводить итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за третий квартал текущего года, а также обсуждать актуальные вопросы и вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры", - говорится в сообщении.Конференция станет платформой для обмена опытом и лучшими практиками между регионами. Особое внимание будет уделено выявлению основных проблем, с которыми сталкиваются экспортеры, и поиску эффективных решений для их преодоления. Участники смогут обсудить успешные кейсы и стратегии, которые помогли другим регионам улучшить экспортные показатели и повысить конкурентоспособность местных товаров на международной арене."Каждый квартал мы собираем руководителей центров поддержки экспорта со всей страны для обмена опытом. Сегодня на конференции присутствуют руководители из 82 регионов, многие из которых вступили в должность совсем недавно. Такой формат живого диалога дает им возможность быстрее адаптироваться, получить ценный опыт коллег и внедрить лучшие практики у себя на местах", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.В рамках конференции запланированы тематические сессии, на которых эксперты обсудят ключевые аспекты, влияющие на развитие экспортной деятельности, такие как финансовая поддержка, логистика, маркетинг и правовые вопросы. Участники смогут задать вопросы и получить рекомендации от опытных специалистов, что поможет им более эффективно решать возникающие проблемы.Кроме того, в ходе мероприятия будет представлена информация о новых инструментах и инициативах, направленных на поддержку экспортеров, включая сервисы на платформе "Мой экспорт", которая предоставляет доступ к различным услугам и ресурсам для российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки.
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экономика, москва, россия, экспорт, конференция
Экономика, Москва, Россия, Экспорт, Конференция

Конференция инфраструктуры поддержки экспорта началась в Москве

© Фото, пресс-служба Российского экспортного центраВсероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Москве
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото, пресс-служба Российского экспортного центра
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта в Москве
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта открылась в Москве, в ней принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В течение следующих двух дней участники конференции будут подводить итоги работы инфраструктуры поддержки экспорта за третий квартал текущего года, а также обсуждать актуальные вопросы и вызовы, с которыми сталкиваются российские экспортеры", - говорится в сообщении.
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Конференция станет платформой для обмена опытом и лучшими практиками между регионами. Особое внимание будет уделено выявлению основных проблем, с которыми сталкиваются экспортеры, и поиску эффективных решений для их преодоления. Участники смогут обсудить успешные кейсы и стратегии, которые помогли другим регионам улучшить экспортные показатели и повысить конкурентоспособность местных товаров на международной арене.
"Каждый квартал мы собираем руководителей центров поддержки экспорта со всей страны для обмена опытом. Сегодня на конференции присутствуют руководители из 82 регионов, многие из которых вступили в должность совсем недавно. Такой формат живого диалога дает им возможность быстрее адаптироваться, получить ценный опыт коллег и внедрить лучшие практики у себя на местах", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
В рамках конференции запланированы тематические сессии, на которых эксперты обсудят ключевые аспекты, влияющие на развитие экспортной деятельности, такие как финансовая поддержка, логистика, маркетинг и правовые вопросы. Участники смогут задать вопросы и получить рекомендации от опытных специалистов, что поможет им более эффективно решать возникающие проблемы.
Кроме того, в ходе мероприятия будет представлена информация о новых инструментах и инициативах, направленных на поддержку экспортеров, включая сервисы на платформе "Мой экспорт", которая предоставляет доступ к различным услугам и ресурсам для российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки.
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