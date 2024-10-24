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В Кировской области ищут пропавшего пятилетнего мальчика
В Кировской области ищут пропавшего пятилетнего мальчика - РИА Новости, 24.10.2024
В Кировской области ищут пропавшего пятилетнего мальчика
Пятилетнего мальчика, пропавшего в среду, ищут в Кировской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:36
2024-10-24T12:36
2024-10-24T12:36
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Пятилетнего мальчика, пропавшего в среду, ищут в Кировской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Сообщение о безвестном исчезновении в городе Яранске 5-летнего мальчика, который вечером ушел из дома и не вернулся, поступило 23 октября. До настоящего времени данных о его местонахождении нет. "В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СУСК. Полиция попросила жителей региона помочь в поисках ребенка. Как уточнили в МВД региона, одетый в черно-серую куртку с белыми вставками, коричневую шапку и синие сапоги мальчик ушел из дома около 18.30 мск 23 октября. К сотрудникам МВД и СК в поисках пропавшего ребенка присоединились волонтеры.
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происшествия, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области ищут пропавшего пятилетнего мальчика
СК возбудил дело по факту исчезновения пятилетнего мальчика в Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Пятилетнего мальчика, пропавшего в среду, ищут в Кировской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Сообщение о безвестном исчезновении в городе Яранске 5-летнего мальчика, который вечером ушел из дома и не вернулся, поступило 23 октября. До настоящего времени данных о его местонахождении нет.
"В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СУСК.
Полиция попросила жителей региона помочь в поисках ребенка. Как уточнили в МВД региона, одетый в черно-серую куртку с белыми вставками, коричневую шапку и синие сапоги мальчик ушел из дома около 18.30 мск 23 октября.
К сотрудникам МВД и СК в поисках пропавшего ребенка присоединились волонтеры.