https://ria.ru/20241024/kirov-1979777045.html

В Кировской области ищут пропавшего пятилетнего мальчика

В Кировской области ищут пропавшего пятилетнего мальчика - РИА Новости, 24.10.2024

В Кировской области ищут пропавшего пятилетнего мальчика

Пятилетнего мальчика, пропавшего в среду, ищут в Кировской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:36

2024-10-24T12:36

2024-10-24T12:36

происшествия

кировская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Пятилетнего мальчика, пропавшего в среду, ищут в Кировской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Сообщение о безвестном исчезновении в городе Яранске 5-летнего мальчика, который вечером ушел из дома и не вернулся, поступило 23 октября. До настоящего времени данных о его местонахождении нет. "В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СУСК. Полиция попросила жителей региона помочь в поисках ребенка. Как уточнили в МВД региона, одетый в черно-серую куртку с белыми вставками, коричневую шапку и синие сапоги мальчик ушел из дома около 18.30 мск 23 октября. К сотрудникам МВД и СК в поисках пропавшего ребенка присоединились волонтеры.

https://ria.ru/20240514/propavshie-1945754090.html

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происшествия, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)