В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО
Никифоров опроверг информацию о неподдержке Украины в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал слухами информацию издания Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины в НАТО.
Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе. По информации собеседников издания из числа чиновников и дипломатов из Штатов и НАТО, Германия и США входят в число стран, которые затягивают время с приглашением Украины в альянс. С "неохотой" к такой идее относятся Бельгия, Словения и Испания, Венгрия и Словакия открыто ее отвергают.
"Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса", - приводит слова Никифорова агентство УНИАН.
Он утверждает, что идею приглашения Украины в НАТО поддерживает большинство стран-членов альянса, по остальным "ведется активная работа по адвокации".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.