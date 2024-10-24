https://ria.ru/20241024/kiev-1979785054.html

В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО

В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО - РИА Новости, 24.10.2024

В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал слухами информацию издания Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:03

2024-10-24T13:03

2024-10-24T13:12

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал слухами информацию издания Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины в НАТО. Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе. По информации собеседников издания из числа чиновников и дипломатов из Штатов и НАТО, Германия и США входят в число стран, которые затягивают время с приглашением Украины в альянс. С "неохотой" к такой идее относятся Бельгия, Словения и Испания, Венгрия и Словакия открыто ее отвергают. "Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса", - приводит слова Никифорова агентство УНИАН. Он утверждает, что идею приглашения Украины в НАТО поддерживает большинство стран-членов альянса, по остальным "ведется активная работа по адвокации". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979755509.html

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, нато, politico