Рейтинг@Mail.ru
В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 24.10.2024 (обновлено: 13:12 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/kiev-1979785054.html
В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО
В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО - РИА Новости, 24.10.2024
В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал слухами информацию издания Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:03
2024-10-24T13:12
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_3381ae4fc467ff044d373969b38cc80b.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал слухами информацию издания Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины в НАТО. Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе. По информации собеседников издания из числа чиновников и дипломатов из Штатов и НАТО, Германия и США входят в число стран, которые затягивают время с приглашением Украины в альянс. С "неохотой" к такой идее относятся Бельгия, Словения и Испания, Венгрия и Словакия открыто ее отвергают. "Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса", - приводит слова Никифорова агентство УНИАН. Он утверждает, что идею приглашения Украины в НАТО поддерживает большинство стран-членов альянса, по остальным "ведется активная работа по адвокации". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241024/ukraina-1979755509.html
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958645218.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901991455_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_10aa7b95d3cb2bbb9965f0dad2e4ede3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, нато, politico
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Politico
В Киеве обиделись на сообщения Politico о неподдержке Украины в НАТО

Никифоров опроверг информацию о неподдержке Украины в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал слухами информацию издания Politico о том, что семь стран не поддерживают идею приглашения Украины в НАТО.
Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе. По информации собеседников издания из числа чиновников и дипломатов из Штатов и НАТО, Германия и США входят в число стран, которые затягивают время с приглашением Украины в альянс. С "неохотой" к такой идее относятся Бельгия, Словения и Испания, Венгрия и Словакия открыто ее отвергают.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В МИД Франции назвали условие для вступления Украины в НАТО
Вчера, 11:29
"Информация в СМИ о том, что семь стран выступают против приглашения Украины в НАТО не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов альянса", - приводит слова Никифорова агентство УНИАН.
Он утверждает, что идею приглашения Украины в НАТО поддерживает большинство стран-членов альянса, по остальным "ведется активная работа по адвокации".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
СМИ: в Киеве недовольны, что на саммите НАТО Украину не пригласят в альянс
10 июля, 00:09
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала