https://ria.ru/20241024/khorda-1979852791.html

Движение по Мытищинской хорде запустят в декабре

Движение по Мытищинской хорде запустят в декабре - РИА Новости, 24.10.2024

Движение по Мытищинской хорде запустят в декабре

Движение по дороге "Виноградово – Болтино – Тарасовка" или Мытищинской хорде запустят в декабре, сейчас готовность объекта составляет 95%, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:01

2024-10-24T17:01

2024-10-24T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Движение по дороге "Виноградово – Болтино – Тарасовка" или Мытищинской хорде запустят в декабре, сейчас готовность объекта составляет 95%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В декабре запустим движение по дороге "Виноградово – Болтино – Тарасовка" или Мытищинской хорде — нашей первой крупной концессии. Сейчас она готова на 95%. Это большой проект, который включает 11 мостов и путепроводов. Девять из них уже готовы, еще два завершаем. На шести развязках мы полностью заменили коммуникации", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, четырехполосная трасса длиной 16,1 километров соединит Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским. Шесть развязок соединят восемь населенных пунктов: деревни Беляниново, Болтино, Высоково, Погорелки и поселки Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка. Жители смогут быстрее добираться до точки назначения.

https://ria.ru/20241024/regportal-1979813197.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев