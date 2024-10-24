https://ria.ru/20241024/khlebtsy-1979887574.html

Подмосковные производители увеличили объемы выпуска хлебцев более чем на 9%

Подмосковные производители увеличили объемы выпуска хлебцев более чем на 9% - РИА Новости, 24.10.2024

Подмосковные производители увеличили объемы выпуска хлебцев более чем на 9%

Объем производства хлебцев хрустящих, сухарей и гренок увеличился более чем на 9% в Подмосковье за восемь месяцев текущего года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:47

2024-10-24T18:47

2024-10-24T18:47

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московская область (подмосковье)

производство

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объем производства хлебцев хрустящих, сухарей и гренок увеличился более чем на 9% в Подмосковье за восемь месяцев текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что объем производства хлебцев хрустящих, сухарей и гренок за восемь месяцев этого года составил 36,4 тысячи тонн, что на 9,7% превышает показатель прошлого года – 33,2 тысячи тонны. Региональные производители выпускают более 27% от общего объема хлебцев хрустящих и аналогичных обжаренных продуктов в Центральном федеральном округе и свыше 14% от общероссийского объема. Цельнозерновые хлебцы производятся из муки, полученной из цельного зерна, являясь источником клетчатки, витаминов группы B и минералов, что делает их отличной альтернативой для полезного перекуса. А гренки и сухари – один из вариантов снеков, либо дополнение к основным блюдам: супам или салатам.

https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979383872.html

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московская область (подмосковье), производство