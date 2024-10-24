Рейтинг@Mail.ru
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 24.10.2024 (обновлено: 19:47 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/kazan-1979879908.html
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита - РИА Новости, 24.10.2024
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства в связи с проведением мероприятия. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:29
2024-10-24T19:47
казань
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
брикс
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979883745_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_999a482f64810cbd53766812a7002097.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства в связи с проведением мероприятия.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября."Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: передвижение картежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были ненапрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы", - сказал он.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979823893.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Извинения Путина перед жителями Казани за неудобства из-за проведения саммита
Путин поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство во время саммита БРИКС, а также извинился перед жителями Казани за неудобства из-за проведения мероприятия.
2024-10-24T18:29
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979883745_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2af35af04b74b22c78d12602f7c9b6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс, политика
Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Политика
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита

Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за проведения саммита

Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства в связи с проведением мероприятия.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
"Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: передвижение картежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были ненапрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы", - сказал он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич/БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
"Иногда доходит до драки". Что Путин рассказал лидерам мирового большинства
Вчера, 15:21
 
КазаньСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВладимир ПутинБРИКСПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала