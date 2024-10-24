https://ria.ru/20241024/kazan-1979879908.html
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита - РИА Новости, 24.10.2024
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства в связи с проведением мероприятия. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:29
2024-10-24T18:29
2024-10-24T19:47
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства в связи с проведением мероприятия.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября."Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: передвижение картежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были ненапрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы", - сказал он.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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Извинения Путина перед жителями Казани за неудобства из-за проведения саммита
Путин поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство во время саммита БРИКС, а также извинился перед жителями Казани за неудобства из-за проведения мероприятия.
2024-10-24T18:29
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казань, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брикс, политика
Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Политика
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита
Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за проведения саммита
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства в связи с проведением мероприятия.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
"Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: передвижение картежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были ненапрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы", - сказал он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.