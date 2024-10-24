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Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита

Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита - РИА Новости, 24.10.2024

Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства в связи с проведением мероприятия. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:29

2024-10-24T18:29

2024-10-24T19:47

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС извинился перед жителями Казани за неудобства в связи с проведением мероприятия.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября."Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами: передвижение картежей, закрытие там, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были ненапрасными. Хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы", - сказал он.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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Извинения Путина перед жителями Казани за неудобства из-за проведения саммита Путин поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство во время саммита БРИКС, а также извинился перед жителями Казани за неудобства из-за проведения мероприятия. 2024-10-24T18:29 true PT0M31S

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