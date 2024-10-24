https://ria.ru/20241024/kamchatka-1979717349.html
На Камчатке ищут алгоритм выведения села Никольское из нацпарка
На Камчатке ищут алгоритм выведения села Никольское из нацпарка - РИА Новости, 24.10.2024
На Камчатке ищут алгоритм выведения села Никольское из нацпарка
Правительство Камчатского края совместно с Минприроды России ищут алгоритм выведения села Никольское Алеутского района из состава национального парка... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:51
2024-10-24T07:51
2024-10-24T07:51
камчатский край
общество
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
дмитрий патрушев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости️. Правительство Камчатского края совместно с Минприроды России ищут алгоритм выведения села Никольское Алеутского района из состава национального парка "Командорский", заявил губернатор региона Владимир Солодов. "Вместе с Минприроды России и (зампредом правительства РФ - ред.) Дмитрием Патрушевым мы определяем алгоритм, который позволит исключить из состава национального парка село Никольское и тем самым обеспечить нормальное развитие и достойное качество жизни наших граждан", – сказал Солодов, чьи слова приводит его пресс-служба. Сейчас национальный парк распространен на всю территорию острова Беринга, где находится село Никольское. Это препятствует промышленному рыболовству, функционированию ряда коммунальных организаций, а также инфраструктуры, которая уже создана за бюджетные средства, отмечается в сообщении пресс-службы. Село Никольское единственный населенный пункт Алеутского округа Камчатки - самого маленького муниципального района России. В нем проживает 615 человек. Добраться до Никольского можно только морем или самолетом с Камчатки. Расстояние до краевого центра по воздуху - 775 километров. Заповедник "Командорский" был преобразован в национальный парк несколько лет назад, однако село Никольское не было исключено из состава особо-охраняемой территории, поэтому, в соответствии с законом, там запрещено большинство видов хозяйственной деятельности.
https://ria.ru/20240924/solodov-1974346728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, дмитрий патрушев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Камчатский край, Общество, Россия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Дмитрий Патрушев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
На Камчатке ищут алгоритм выведения села Никольское из нацпарка
На Камчатке ищут алгоритм выведения села Никольское из состава "Командорского"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости️. Правительство Камчатского края совместно с Минприроды России ищут алгоритм выведения села Никольское Алеутского района из состава национального парка "Командорский", заявил губернатор региона Владимир Солодов.
"Вместе с Минприроды России и (зампредом правительства РФ - ред.) Дмитрием Патрушевым мы определяем алгоритм, который позволит исключить из состава национального парка село Никольское и тем самым обеспечить нормальное развитие и достойное качество жизни наших граждан", – сказал Солодов, чьи слова приводит его пресс-служба.
Сейчас национальный парк распространен на всю территорию острова Беринга, где находится село Никольское. Это препятствует промышленному рыболовству, функционированию ряда коммунальных организаций, а также инфраструктуры, которая уже создана за бюджетные средства, отмечается в сообщении пресс-службы.
Село Никольское единственный населенный пункт Алеутского округа Камчатки - самого маленького муниципального района России. В нем проживает 615 человек. Добраться до Никольского можно только морем или самолетом с Камчатки. Расстояние до краевого центра по воздуху - 775 километров. Заповедник "Командорский" был преобразован в национальный парк несколько лет назад, однако село Никольское не было исключено из состава особо-охраняемой территории, поэтому, в соответствии с законом, там запрещено большинство видов хозяйственной деятельности.