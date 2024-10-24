https://ria.ru/20241024/kalibr-1979708636.html
Тихоокеанский флот выполнил пуск "Калибра" по цели на полигоне на Камчатке
Тихоокеанский флот выполнил пуск "Калибра" по цели на полигоне на Камчатке - РИА Новости, 24.10.2024
Тихоокеанский флот выполнил пуск "Калибра" по цели на полигоне на Камчатке
Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу "Калибром" по береговой цели на Камчатке из Авачинского залива, сообщила пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:07
2024-10-24T05:07
2024-10-24T09:20
безопасность
камчатка
тихоокеанский флот вмф россии
новое оружие россии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу "Калибром" по береговой цели на Камчатке из Авачинского залива, сообщила пресс-служба ТОФ. "Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу по береговой цели высокоточным комплексом "Калибр" из акватории Авачинского залива... Ракета "Калибр" в расчётное время успешно поразила цель на полигоне "Кура" в Камчатском крае", - сказано в сообщении. Отмечено, что пуск ракеты был выполнен в сложных метеорологических условиях. Дальность полёта ракеты составила около 1300 километров. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота.
https://ria.ru/20241018/fregat-1978679098.html
https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973546944.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пуск ракеты "Калибр" на полигоне на Камчатке
Тихоокеанский флот показал пуск ракеты "Калибр" по цели на полигоне на Камчатке.
2024-10-24T05:07
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, камчатка, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Камчатка, Тихоокеанский флот ВМФ России, Новое оружие России
Тихоокеанский флот выполнил пуск "Калибра" по цели на полигоне на Камчатке
Корвет "Гремящий" ТОФ выполнил стрельбу "Калибром" по береговой цели на Камчатке
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил стрельбу "Калибром" по береговой цели на Камчатке из Авачинского залива, сообщила пресс-служба ТОФ.
"Экипаж корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу по береговой цели высокоточным комплексом "Калибр" из акватории Авачинского залива... Ракета "Калибр" в расчётное время успешно поразила цель на полигоне "Кура" в Камчатском крае", - сказано в сообщении.
Отмечено, что пуск ракеты был выполнен в сложных метеорологических условиях.
Дальность полёта ракеты составила около 1300 километров. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота.