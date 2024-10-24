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ЦАХАЛ заявила о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 24.10.2024
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15:42 24.10.2024 (обновлено: 15:44 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/izrail-1979831214.html
ЦАХАЛ заявила о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявила о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 24.10.2024
ЦАХАЛ заявила о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует во многих районах на юге Ливана, а ВВС наносят удары в глубине ливанской территории, это делается с целью уничтожения... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:42
2024-10-24T15:44
в мире
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ШЛОМИ (Израиль), 24 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует во многих районах на юге Ливана, а ВВС наносят удары в глубине ливанской территории, это делается с целью уничтожения инфраструктуры движения "Хезболлах" и восстановления безопасности на севере Израиля, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова. По словам Уколовой, которая вместе с журналистами посетила один из районов на границе с Ливаном, за год "Хезболлах" выпустило по Израилю более 14 тысяч ракет, противотанковых снарядов и беспилотников. "В последние несколько недель израильская армия проводит наземные операции на территории южного Ливана и в местных деревнях, для того чтобы снизить возможности для обстрелов израильских городов. Нашей задачей является уничтожить их потенциал и отодвинуть подальше от границы. Основной целью является восстановление безопасности на севере Израиля, чтобы жители смогли вернуться в свои дома", - сказала Уколова. Представитель ЦАХАЛ сообщила, что военные находят на юге Ливана арсеналы различного оружия, боеприпасов, а также подземные туннели и локации, которые подтверждают тот факт, что "Хезболлах" в течение многих лет готовилось к вторжению в Израиль. Уколова добавила, что за последний год фиксировались попытки боевиков "Хезболлах" проникнуть в Израиль, но все они были пресечены. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241022/likvidatsiya-1979437489.html
https://ria.ru/20241020/livan-1979034361.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛ: на юге Ливана Израиль уничтожает инфраструктуру "Хезболлы"

© СоцсетиИзраильский флаг на вышке на юге Ливана
Израильский флаг на вышке на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Соцсети
Израильский флаг на вышке на юге Ливана. Архивное фото
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ШЛОМИ (Израиль), 24 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) действует во многих районах на юге Ливана, а ВВС наносят удары в глубине ливанской территории, это делается с целью уничтожения инфраструктуры движения "Хезболлах" и восстановления безопасности на севере Израиля, заявила РИА Новости представитель пресс-службы ЦАХАЛ, майор запаса Анна Уколова.
По словам Уколовой, которая вместе с журналистами посетила один из районов на границе с Ливаном, за год "Хезболлах" выпустило по Израилю более 14 тысяч ракет, противотанковых снарядов и беспилотников.
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"В последние несколько недель израильская армия проводит наземные операции на территории южного Ливана и в местных деревнях, для того чтобы снизить возможности для обстрелов израильских городов. Нашей задачей является уничтожить их потенциал и отодвинуть подальше от границы. Основной целью является восстановление безопасности на севере Израиля, чтобы жители смогли вернуться в свои дома", - сказала Уколова.
Представитель ЦАХАЛ сообщила, что военные находят на юге Ливана арсеналы различного оружия, боеприпасов, а также подземные туннели и локации, которые подтверждают тот факт, что "Хезболлах" в течение многих лет готовилось к вторжению в Израиль.
Уколова добавила, что за последний год фиксировались попытки боевиков "Хезболлах" проникнуть в Израиль, но все они были пресечены.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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