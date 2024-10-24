https://ria.ru/20241024/izrail-1979698934.html

Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны "Хезболлы"

Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 24.10.2024

Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" в среду выпустило около 135 снарядов в сторону Израиля. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:54

2024-10-24T01:54

2024-10-24T01:54

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" в среду выпустило около 135 снарядов в сторону Израиля. "По состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) сегодня (среда) террористическая организация "Хезболлах" ... выпустила около 135 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241023/khezbolla-1979598011.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024