https://ria.ru/20241024/indiya-1979783110.html

Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться

Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться - РИА Новости, 24.10.2024

Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться

Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:58

2024-10-24T12:58

2024-10-24T13:01

в мире

индия

ближний восток

казань

субраманиам джайшанкар

нарендра моди

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. "Ситуация на Ближнем Востоке и в Западной Азии вызывает у нас понятную обеспокоенность. Широко распространено беспокойство по поводу дальнейшего распространения конфликта в регионе. Морская торговля также серьезно пострадала. Человеческие и материальные последствия дальнейшей эскалации действительно серьезны", - заявил он на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Джайшанкар отметил, что любой подход к решению этого конфликта должен быть справедливым и долгосрочным, ведущим к решению, основанному на сосуществовании двух государств. Глава МИД Индии возглавил делегацию страны после отъезда накануне с саммита премьер-министра Индии Нарендры Моди. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241024/putin-1979749835.html

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индия

ближний восток

казань

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Ольга Фомченкова

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