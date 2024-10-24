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Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться - РИА Новости, 24.10.2024
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12:58 24.10.2024 (обновлено: 13:01 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/indiya-1979783110.html
Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться
Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться - РИА Новости, 24.10.2024
Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться
Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:58
2024-10-24T13:01
в мире
индия
ближний восток
казань
субраманиам джайшанкар
нарендра моди
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. "Ситуация на Ближнем Востоке и в Западной Азии вызывает у нас понятную обеспокоенность. Широко распространено беспокойство по поводу дальнейшего распространения конфликта в регионе. Морская торговля также серьезно пострадала. Человеческие и материальные последствия дальнейшей эскалации действительно серьезны", - заявил он на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Джайшанкар отметил, что любой подход к решению этого конфликта должен быть справедливым и долгосрочным, ведущим к решению, основанному на сосуществовании двух государств. Глава МИД Индии возглавил делегацию страны после отъезда накануне с саммита премьер-министра Индии Нарендры Моди. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241024/putin-1979749835.html
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индия
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в мире, индия, ближний восток, казань, субраманиам джайшанкар, нарендра моди, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Индия, Ближний Восток, Казань, Субраманиам Джайшанкар, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться

Глава МИД Джайшанкар: Индия боится расширения конфликта на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на XVI саммите БРИКС
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Индия боится, что конфликт на Ближнем Востоке будет расширяться, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Ситуация на Ближнем Востоке и в Западной Азии вызывает у нас понятную обеспокоенность. Широко распространено беспокойство по поводу дальнейшего распространения конфликта в регионе. Морская торговля также серьезно пострадала. Человеческие и материальные последствия дальнейшей эскалации действительно серьезны", - заявил он на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
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Джайшанкар отметил, что любой подход к решению этого конфликта должен быть справедливым и долгосрочным, ведущим к решению, основанному на сосуществовании двух государств.
Глава МИД Индии возглавил делегацию страны после отъезда накануне с саммита премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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В миреИндияБлижний ВостокКазаньСубраманиам ДжайшанкарНарендра МодиБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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