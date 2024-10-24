https://ria.ru/20241024/gumpomosch-1979901364.html

Народный фронт в КБР отправил бойцам на передовую новую партию гумпомощи

Народный фронт в КБР отправил бойцам на передовую новую партию гумпомощи - РИА Новости, 24.10.2024

Народный фронт в КБР отправил бойцам на передовую новую партию гумпомощи

Представители отделения Народного фронта в Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной груз гуманитарной помощи, в который РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:26

2024-10-24T19:26

2024-10-24T19:26

надежные люди

общероссийский народный фронт

нальчик

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Представители отделения Народного фронта в Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной груз гуманитарной помощи, в который вошли рации и маскировочные сети, сообщило региональное отделение ОНФ. "Очередную партию гуманитарной помощи передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии в зону специальной военной операции. Рации, маскировочные сети, тепловизионный прицел с аккумуляторами и кронштейнами приобретены на средства, собранные коллективом местной компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже 68-я партия помощи для военнослужащих, отправленная представителями Народного фронта в Кабардино-Балкарии. Ее бойцам 503-го полка, находящимся на запорожском направлении, доставят активисты регионального отделения Темиржан Байсиев и Рустам Дзамихов. "Республика на постоянной основе оказывает помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Не остаются в стороне и обычные граждане, к гуманитарным сборам подключаются все – от бабушки на рынке, торгующей шерстяными изделиями собственного производства, до главы республики", – сказал Байсиев.

https://ria.ru/20241004/kbr-1976434863.html

нальчик

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общероссийский народный фронт, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)