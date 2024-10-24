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Народный фронт в КБР отправил бойцам на передовую новую партию гумпомощи - РИА Новости, 24.10.2024
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Надежные люди
 
19:26 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/gumpomosch-1979901364.html
Народный фронт в КБР отправил бойцам на передовую новую партию гумпомощи
Народный фронт в КБР отправил бойцам на передовую новую партию гумпомощи - РИА Новости, 24.10.2024
Народный фронт в КБР отправил бойцам на передовую новую партию гумпомощи
Представители отделения Народного фронта в Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной груз гуманитарной помощи, в который РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:26
2024-10-24T19:26
надежные люди
общероссийский народный фронт
нальчик
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Представители отделения Народного фронта в Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной груз гуманитарной помощи, в который вошли рации и маскировочные сети, сообщило региональное отделение ОНФ. "Очередную партию гуманитарной помощи передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии в зону специальной военной операции. Рации, маскировочные сети, тепловизионный прицел с аккумуляторами и кронштейнами приобретены на средства, собранные коллективом местной компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже 68-я партия помощи для военнослужащих, отправленная представителями Народного фронта в Кабардино-Балкарии. Ее бойцам 503-го полка, находящимся на запорожском направлении, доставят активисты регионального отделения Темиржан Байсиев и Рустам Дзамихов. "Республика на постоянной основе оказывает помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Не остаются в стороне и обычные граждане, к гуманитарным сборам подключаются все – от бабушки на рынке, торгующей шерстяными изделиями собственного производства, до главы республики", – сказал Байсиев.
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нальчик
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общероссийский народный фронт, нальчик, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)

Народный фронт в КБР отправил бойцам на передовую новую партию гумпомощи

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкСтолица Кабардино-Балкарии Нальчик
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / А. Соломонов
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Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
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НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Представители отделения Народного фронта в Кабардино-Балкарии отправили бойцам в зону специальной военной операции очередной груз гуманитарной помощи, в который вошли рации и маскировочные сети, сообщило региональное отделение ОНФ.
"Очередную партию гуманитарной помощи передали представители Народного фронта в Кабардино-Балкарии в зону специальной военной операции. Рации, маскировочные сети, тепловизионный прицел с аккумуляторами и кронштейнами приобретены на средства, собранные коллективом местной компании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже 68-я партия помощи для военнослужащих, отправленная представителями Народного фронта в Кабардино-Балкарии. Ее бойцам 503-го полка, находящимся на запорожском направлении, доставят активисты регионального отделения Темиржан Байсиев и Рустам Дзамихов.
"Республика на постоянной основе оказывает помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Не остаются в стороне и обычные граждане, к гуманитарным сборам подключаются все – от бабушки на рынке, торгующей шерстяными изделиями собственного производства, до главы республики", – сказал Байсиев.
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Надежные людиОбщероссийский народный фронтНальчикКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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