Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией
Финляндия полностью закрыла два погранперехода на границе с РФ
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари".
С российской стороны напротив пункта пропуска "Париккала" находится двусторонний АПП "Сювяоро", напротив финского КПП "Инари" расположен одноименный российский двусторонний АПП. Оба российских погранперехода находятся в Республике Карелия.
В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией
30 августа, 13:08
"Временные пункты пересечения границы в Париккале и Инари закрыты", — говорится в сообщении на сайте погранохраны.
Как уточняет ведомство, временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.
Как уточняет ведомство, временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.
Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пересечения границы принимается главой погранохраны Финляндии и главой российского пограничного ведомства, говорится в сообщении. Возобновление их работы возможно в будущем в соответствии упомянутым соглашением.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
27 сентября, 12:13