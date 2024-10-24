Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 24.10.2024 (обновлено: 12:31 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/granitsa-1979739467.html
Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией
Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией
Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари". РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:23
2024-10-24T12:31
в мире
россия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_d4eb7fd76868e867c2ec2e1e7bd65d2d.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари".С российской стороны напротив пункта пропуска "Париккала" находится двусторонний АПП "Сювяоро", напротив финского КПП "Инари" расположен одноименный российский двусторонний АПП. Оба российских погранперехода находятся в Республике Карелия."Временные пункты пересечения границы в Париккале и Инари закрыты", — говорится в сообщении на сайте погранохраны.Как уточняет ведомство, временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пересечения границы принимается главой погранохраны Финляндии и главой российского пограничного ведомства, говорится в сообщении. Возобновление их работы возможно в будущем в соответствии упомянутым соглашением.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240830/finljandija-1969449219.html
https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896526292_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f30812da8c8a5a59f861370696327673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией

Финляндия полностью закрыла два погранперехода на границе с РФ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари".
С российской стороны напротив пункта пропуска "Париккала" находится двусторонний АПП "Сювяоро", напротив финского КПП "Инари" расположен одноименный российский двусторонний АПП. Оба российских погранперехода находятся в Республике Карелия.
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Финляндии оценили вероятность открытия границы с Россией
30 августа, 13:08
"Временные пункты пересечения границы в Париккале и Инари закрыты", — говорится в сообщении на сайте погранохраны.

Как уточняет ведомство, временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.
Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пересечения границы принимается главой погранохраны Финляндии и главой российского пограничного ведомства, говорится в сообщении. Возобновление их работы возможно в будущем в соответствии упомянутым соглашением.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
27 сентября, 12:13
 
В миреРоссияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала