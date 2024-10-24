https://ria.ru/20241024/granitsa-1979739467.html

Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией

Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией - РИА Новости, 24.10.2024

Стало известно, что сделала Финляндия на границе с Россией

Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари". РИА Новости, 24.10.2024

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Погранохрана Финляндии заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари".С российской стороны напротив пункта пропуска "Париккала" находится двусторонний АПП "Сювяоро", напротив финского КПП "Инари" расположен одноименный российский двусторонний АПП. Оба российских погранперехода находятся в Республике Карелия."Временные пункты пересечения границы в Париккале и Инари закрыты", — говорится в сообщении на сайте погранохраны.Как уточняет ведомство, временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.Решение об открытии и закрытии таких временных пунктов пересечения границы принимается главой погранохраны Финляндии и главой российского пограничного ведомства, говорится в сообщении. Возобновление их работы возможно в будущем в соответствии упомянутым соглашением.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Хельсинки обвиняли Москву в отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240830/finljandija-1969449219.html

https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html

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