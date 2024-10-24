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Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на два года - РИА Новости, 24.10.2024
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00:44 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/gosduma-1979694822.html
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на два года
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на два года - РИА Новости, 24.10.2024
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на два года
Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который представит министр финансов РФ... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:44
2024-10-24T00:44
экономика
россия
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов. Бюджетная политика в этот период будет проводиться в полном соответствии с бюджетным правилом, говорил ранее глава Минфина. По его словам, будет обеспечиваться структурный первичный баланс бюджета при базовых доходах. Это поможет сдержать инфляционные процессы на краткосрочном горизонте и укрепит финансовый суверенитет и устойчивость экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе, подчеркивал Силуанов. На 2025 год проект бюджета сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). В том числе расходы на национальную оборону составят 32,5%, на социальную политику – 15,7%, на национальную экономику – 10,5%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 8,3%. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), в 2027 году – до 43,154 триллиона рублей (17,4% ВВП). Расходы составят 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% ВВП) соответственно. Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году ожидается на уровне 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут выступать внутренние госзаимствования, при этом использовать средства ФНБ на его покрытие не планируется. К ключевым приоритетам в этот трехлетний период отнесено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. Все профильные комитеты Госдумы поддержали принятие проекта бюджета в первом чтении. Кроме того, в первом чтении в четверг будут рассмотрены проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
https://ria.ru/20240930/pravitelstvo-1975474710.html
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экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на два года

Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2025-2027 годы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов.
Бюджетная политика в этот период будет проводиться в полном соответствии с бюджетным правилом, говорил ранее глава Минфина. По его словам, будет обеспечиваться структурный первичный баланс бюджета при базовых доходах. Это поможет сдержать инфляционные процессы на краткосрочном горизонте и укрепит финансовый суверенитет и устойчивость экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе, подчеркивал Силуанов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Госдуму внесли проект бюджета на 2025-й и период 2026-2027 годов
30 сентября, 12:02
На 2025 год проект бюджета сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). В том числе расходы на национальную оборону составят 32,5%, на социальную политику – 15,7%, на национальную экономику – 10,5%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 8,3%.
В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), в 2027 году – до 43,154 триллиона рублей (17,4% ВВП). Расходы составят 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% ВВП) соответственно.
Таким образом, дефицит бюджета в 2025 году ожидается на уровне 0,5% ВВП, в 2026 году - 0,9% ВВП, в 2027 году - 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут выступать внутренние госзаимствования, при этом использовать средства ФНБ на его покрытие не планируется.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 16:42
К ключевым приоритетам в этот трехлетний период отнесено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета.
Все профильные комитеты Госдумы поддержали принятие проекта бюджета в первом чтении.
Кроме того, в первом чтении в четверг будут рассмотрены проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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21 октября, 18:16
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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