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При взрыве боеприпаса в Белгородской области погиб мужчина
При взрыве боеприпаса в Белгородской области погиб мужчина - РИА Новости, 24.10.2024
При взрыве боеприпаса в Белгородской области погиб мужчина
Мужчина погиб в поселке Октябрьский Белгородского района, по предварительным данным, в результате детонации боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:07
2024-10-24T20:07
2024-10-24T20:07
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Мужчина погиб в поселке Октябрьский Белгородского района, по предварительным данным, в результате детонации боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ЧП в посёлке Октябрьский Белгородского района. Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. От имени всех белгородцев выражаю слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава области добавил, что, по предварительной информации, в результате детонации боеприпаса в посёлке различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях. Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, октябрьский, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Происшествия
При взрыве боеприпаса в Белгородской области погиб мужчина
Гладков: при взрыве боеприпаса в Белгородской области погиб мужчина