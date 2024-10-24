В Германии рассказали о последствиях прихода Трампа к власти для страны
IW: экономика Германии может потерять до 180 миллиардов евро с приходом Трампа
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экономика Германии может потерять до 180 миллиардов евро (около 194,3 миллиарда долларов) за следующие четыре года в случае прихода к власти в США экс-президента Дональда Трампа, говорится в исследовании Института экономики Германии (IW).
"Если Дональд Трамп станет президентом США во второй раз, то это будет иметь серьезные последствия для ЕС и Германии. Торговая война между США и Европой может означать потерю до 180 миллиардов евро (около 194,3 миллиарда долларов - ред.) для экономики Германии за четырехлетний срок его полномочий", - говорится в пресс-релизе IW.
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По мнению института, придя к власти, Трамп можем повысить импортные пошлины на 10% или даже 20%, что сильно ударит по немецким компаниям, сильнее всего пострадают экспортно-ориентированные автомобилестроение и машиностроение.
Аналитики IW полагают, что повышение Трампом импортных пошлин на 10% обернется потерей более 127 миллиардов евро (около 137 миллиардов долларов) для Германии, а повышение на 20% - потерей 180 миллиардов евро (около 194,3 миллиарда долларов).
"Таким образом, ВВП Германии будет на 1,5% ниже в конце срока полномочий республиканца (Трампа - ред.)", - говорится в исследовании.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.