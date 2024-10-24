https://ria.ru/20241024/gastroenterolog-1979702662.html

Гастроэнтеролог рассказала об опасности быстрых перекусов

Гастроэнтеролог рассказала об опасности быстрых перекусов - РИА Новости, 24.10.2024

Гастроэнтеролог рассказала об опасности быстрых перекусов

Быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи и последующим проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:08

2024-10-24T03:08

2024-10-24T03:32

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи и последующим проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Когда человек спешит, он плохо пережевывает пищу, и она быстрее, чем нужно, продвигается по желудочно-кишечному тракту, не происходит своевременный выброс ферментов и секретов для переработки. Поэтому пища может плохо перевариваться, что вызывает тяжесть и переполнение желудка. Кроме того, не усваиваются должным образом питательные вещества и организм недополучает необходимые витамины и минералы", — сказала Ильяшенко. По словам гастроэнтеролога, пищу следует принимать в спокойной обстановке, соблюдая режим трёх-четырёхразового питания, не переедать. В этом случае больше шансов, что основная масса питательных веществ из ежедневного рациона попадёт в организм.

https://ria.ru/20241007/grechka-1752548327.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, врачи, питание, правильное питание