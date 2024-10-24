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Гастроэнтеролог рассказала об опасности быстрых перекусов - РИА Новости, 24.10.2024
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03:08 24.10.2024 (обновлено: 03:32 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/gastroenterolog-1979702662.html
Гастроэнтеролог рассказала об опасности быстрых перекусов
Гастроэнтеролог рассказала об опасности быстрых перекусов - РИА Новости, 24.10.2024
Гастроэнтеролог рассказала об опасности быстрых перекусов
Быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи и последующим проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T03:08
2024-10-24T03:32
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи и последующим проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Когда человек спешит, он плохо пережевывает пищу, и она быстрее, чем нужно, продвигается по желудочно-кишечному тракту, не происходит своевременный выброс ферментов и секретов для переработки. Поэтому пища может плохо перевариваться, что вызывает тяжесть и переполнение желудка. Кроме того, не усваиваются должным образом питательные вещества и организм недополучает необходимые витамины и минералы", — сказала Ильяшенко. По словам гастроэнтеролога, пищу следует принимать в спокойной обстановке, соблюдая режим трёх-четырёхразового питания, не переедать. В этом случае больше шансов, что основная масса питательных веществ из ежедневного рациона попадёт в организм.
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Гастроэнтеролог рассказала об опасности быстрых перекусов

Гастроэнтеролог Ильяшенко: быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи

© Depositphotos.com / yacobchuk1Правильное питание
Правильное питание - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Depositphotos.com / yacobchuk1
Правильное питание. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Быстрые перекусы приводят к плохому усвоению пищи и последующим проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Когда человек спешит, он плохо пережевывает пищу, и она быстрее, чем нужно, продвигается по желудочно-кишечному тракту, не происходит своевременный выброс ферментов и секретов для переработки. Поэтому пища может плохо перевариваться, что вызывает тяжесть и переполнение желудка. Кроме того, не усваиваются должным образом питательные вещества и организм недополучает необходимые витамины и минералы", — сказала Ильяшенко.
По словам гастроэнтеролога, пищу следует принимать в спокойной обстановке, соблюдая режим трёх-четырёхразового питания, не переедать. В этом случае больше шансов, что основная масса питательных веществ из ежедневного рациона попадёт в организм.
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