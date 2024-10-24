https://ria.ru/20241024/finlyandiya-1979858375.html

Финское Минобороны заявило о планах по закупке ракет у США

Финское Минобороны заявило о планах по закупке ракет у США - РИА Новости, 24.10.2024

Финское Минобороны заявило о планах по закупке ракет у США

Финляндия закупит противолокационные ракеты американского производства AGM-88G AARGM-ER для будущих истребителей F-35А, сообщает в четверг финское минобороны. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T17:25

2024-10-24T17:25

2024-10-24T17:25

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Финляндия закупит противолокационные ракеты американского производства AGM-88G AARGM-ER для будущих истребителей F-35А, сообщает в четверг финское минобороны. "Министр обороны Антти Хяккянен разрешил Силам обороны закупить ракеты AARGM-ER для многоцелевого истребителя F-35. Финансовый комитет правительства одобрил закупку на своем заседании 10 октября", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как уточнило минобороны, это приобретение ракет AGM-88G AARGM-ER дополнит характеристики F-35А возможностями быстрого поражения наземных и надводных целей, излучающих радиочастотные сигналы. Поставка ракет будет осуществляться в 2024-2031 годах в соответствии с графиком развертывания будущих многоцелевых истребителей F-35A в рамках сделки департамента логистики Сил обороны Финляндии с администрацией США. Как сообщалось в феврале 2022 года, Минобороны Финляндии, уполномоченное правительством страны, подписало соглашение с американской Lockheed Martin о поставке 64 истребителей F-35. Первые истребители F-35 Силам обороны будут переданы в 2026 году.

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в мире, финляндия, сша, lockheed martin , f-35