Финское Минобороны заявило о планах по закупке ракет у США
Финское Минобороны заявило о планах по закупке противолокационных ракет у США
© Фото : United States Marine Corps / Cpl. Josue AguirreПротиворадиолокационная ракета AGM-88 HARM
© Фото : United States Marine Corps / Cpl. Josue Aguirre
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Финляндия закупит противолокационные ракеты американского производства AGM-88G AARGM-ER для будущих истребителей F-35А, сообщает в четверг финское минобороны.
"Министр обороны Антти Хяккянен разрешил Силам обороны закупить ракеты AARGM-ER для многоцелевого истребителя F-35. Финансовый комитет правительства одобрил закупку на своем заседании 10 октября", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как уточнило минобороны, это приобретение ракет AGM-88G AARGM-ER дополнит характеристики F-35А возможностями быстрого поражения наземных и надводных целей, излучающих радиочастотные сигналы. Поставка ракет будет осуществляться в 2024-2031 годах в соответствии с графиком развертывания будущих многоцелевых истребителей F-35A в рамках сделки департамента логистики Сил обороны Финляндии с администрацией США.
Как сообщалось в феврале 2022 года, Минобороны Финляндии, уполномоченное правительством страны, подписало соглашение с американской Lockheed Martin о поставке 64 истребителей F-35. Первые истребители F-35 Силам обороны будут переданы в 2026 году.